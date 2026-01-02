Що насправді трапиться з праскою, якщо залишити її увімкненою: небезпечні наслідки

Що буде якщо залишити праску увімкненою / © pexels.com

Реклама

Проте реальність часто трохи м’якша. Досить зайти на Reddit або Threads, і можна натрапити на десятки історій: люди забували праску, поверталися додому, а нічого не сталося. То де ж правда?

Сучасні праски оснащені “розумними” системами безпеки: датчики та термореле автоматично вимикають нагрівання за 8−30 секунд, якщо прилад стоїть нерухомо. Але не варто розслаблятися — жодна техніка не вічна. Якщо датчик спрацює неправильно, наслідки можуть бути від згорілого шнура до локальної пожежі, яка спалить гладильну дошку, килим або навіть увесь дім.

Щоб зрозуміти ризики, варто знати трохи фізики. Праска потужністю 2000−2400 Вт нагрівається до 150−250 °C за 2−3 хвилини. Всередині ТЕН розігрівається до 800 °C, а пластиковий корпус витримує максимум 120−140 °C, після чого починає м’якшати і плавитися.

Реклама

У вертикальному положенні сучасні моделі переходять у режим пари. Якщо ж праска стоїть нерухомо, термореле глушить ТЕН і температура знижується до 40−50 °C за 10 хвилин — пластик не деформується. Але якщо прилад лежить горизонтально, підошва торкається тканини чи лінолеуму, і все може закінчитися дуже швидко: дим з’явиться за 20 секунд, а через 2 хвилини — полум’я. Адже бавовна починає горіти вже зв 200 °C.

Що станеться через годину? Якщо датчик спрацював, праска охолола до кімнатної температури, споживає мізерну енергію (0,5−1 Вт, як роутер) і нічого страшного не трапиться. Найгірше — додаткові 5−10 грн у рахунку за електрику. Якщо ж термореле “барахлить”, ТЕН працює безперервно: корпус плавиться краплями на стіл, шнур нагрівається до 80 °C, ізоляція тріскається, із розетки іскрить. У старих моделях без захисту підошва може горіти 10−15 хвилин, поки ТЕН не перегорить.

А що, якщо праска залишиться увімкненою на день чи два? Навіть із датчиком вона накопичує пил на підошві, який може загорітися. А у старих моделях пожежа практично неминуча. Є навіть неймовірні історії на Reddit: хтось залишав Tefal на два тижні, повернувся — і нічого, лише +200 грн за електрику. Але це чисте везіння і зовсім не гарантія, що у вас так само буде. Саме тому правила безпеки придумали не просто так.

Особливо актуально для України, де зараз нестабільне електропостачання і перепади напруги. Це значно підвищує ризик пожежі, якщо забути праску. Тому простий, але ефективний лайфгак тут лише один: уважність і обережність.