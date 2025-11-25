Що насправді відбувається, коли блискавка влучає у літак: бортпровідник поділився досвідом

Влучання блискавки в літак може пошкодити електроніку

Реклама

Удар блискавки по літаку є одним з найбільших страхів, які переживають пасажири під час польоту, особливо в умовах поганої погоди. Бортпровідник Матеуш Ковалевич, який працює на міжнародних авіалініях, розповів про свій досвід, коли його рейс зіткнувся з такою ситуацією, і описав свої відчуття, коли в літак влучив електричний розряд.

Про це він розповів Daily Mail.

«Спалах просто в очі»

Матеуш Ковалевич, який почав подорожувати ще підлітком і вирішив пов’язати своє життя з небом, зізнався, що його робота не завжди ідеальна. Він згадав політ, коли літак, на якому він працював, справді вразила блискавка.

Реклама

«Це було відчуття, ніби хтось спалахнув камерою просто мені в очі», — пригадав він.

Уже за мить після яскравого спалаху надійшла команда від пілотів про необхідність зміни курсу та повернення до Варшави. Хоча пасажирам та екіпажу може здатися, що конструкція літака цілісна, після такого інциденту необхідні додаткові перевірки, оскільки блискавка, хоча й безпечна для пасажирів, може пошкодити зовнішню обшивку та електроніку.

Безпека понад усе

Рішення про повернення було продиктоване винятково міркуваннями безпеки та логістики, навіть якщо, на перший погляд, літак видавався справним. Це стандартна процедура, яка дозволяє уникнути ризиків, пов’язаних з можливими прихованими пошкодженнями.

«З літаком було все гаразд, але логічно краще повернутися і взяти інший літак, ніж ризикувати дізнатися в Римі, що літак має бути виведений з експлуатації», — пояснив Ковалевич.

Реклама

Бортпровідник зазначив, що хоча непередбачувані ситуації, як-от удар блискавки, трапляються, найбільше на роботі його засмучує зміна часових поясів і неможливість заснути та акліматизуватися під час довгих міжконтинентальних перельотів.

Нагадаємо, блискавка влучила в літак перед вильотом з аеропорту у Бразилії. За даними метеорологів, літаки потрапляють під удар блискавки лише раз або двічі на рік.