- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 173
- Час на прочитання
- 2 хв
Що насправді захищає від поту та запаху — дезодорант чи антиперспірант: який засіб вибрати
У чому різниця, що краще захищає від поту та запаху, який засіб обрати для щоденного догляду: прості поради, які допоможуть зробити правильний вибір.
Багато людей роками користуються засобами від поту, так і не розуміючи, чим відрізняється дезодорант від антиперспіранту. Через це часто вибирають не те, що справді допомагає. Одні засоби працюють лише з запахом, інші — блокують потовиділення. Щоб захист був ефективним, важливо чітко знати, який продукт підходить саме вам.
Дезодорант: як працює і кому підходить
Дезодорант не зупиняє потовиділення. Його дія спрямована на нейтралізацію запаху, який виникає, коли бактерії взаємодіють з потом.
Основні переваги:
маскує або блокує неприємний запах;
підходить для щоденного легкого захисту;
не втручається у природні процеси організму.
Такий засіб стане оптимальним, якщо немає рясного потовиділення і потрібно лише підтримувати свіжість.
Антиперспірант: рішення за сильного потовиділення
Антиперспірант працює інакше. Він тимчасово звужує протоки потових залоз за допомогою солей алюмінію. Завдяки цьому кількість поту помітно зменшується.
Переваги антиперспірантів:
суттєво знижують потовиділення;
забезпечують довготривалий ефект — до 48 годин;
запобігають появі запаху ще на початковому етапі.
Це найкращий вибір для людей, які стикаються з гіпергідрозом або активно проводять день.
Що ж працює краще — дезодорант чи антиперспірант
Якщо мета — позбутися запаху, оберіть дезодорант.
Якщо потрібно зменшити піт і залишатися сухим — допоможе антиперспірант.
У спекотні дні або перед фізичною активністю варто комбінувати два засоби: спочатку антиперспірант, а потім легкий дезодорант для приємного аромату.
Як правильно вибрати свій засіб
Для чутливої шкіри — безспиртові дезодоранти.
Для активного ритму життя — сильні антиперспіранти у вигляді стіків чи кремів.
Для щоденного ніжного догляду — натуральні дезодоранти з ефірними оліями.
Для нічного використання — антиперспіранти, адже вони краще працюють під час сну.