Що насправді знищило неандертальців: чи може це загрожувати сучасним людям

Що насправді знищило неандертальців / © Associated Press

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Вчені з Мічиганського університету припускають, що наші предки, Homo sapiens, змогли вижити завдяки хитрощам. Приблизно 41 000 років тому, коли магнітний Північний полюс Землі перемістився над Європою, вони, ймовірно, використовували сонцезахист, спеціальний одяг і ховалися в печерах. Це захищало їх від шкідливого сонячного випромінювання. А от неандертальці, схоже, таких засобів не мали і зникли близько 40 000 років тому.

Про це йдеться у дослідженні Мічиганського університету.

Як магнітні зміни вплинули на Землю та її мешканців

Дослідники виявили, що зміщення Північного полюса над Європою відбулося під час природного процесу зміни магнітних полюсів Землі. Таке траплялося близько 180 разів в історії планети. Хоча повна зміна не завершилася, магнітне поле значно ослабло. Це призвело до появи полярних сяйв над більшою частиною планети та дозволило більшій кількості шкідливого ультрафіолетового випромінювання досягати Землі з космосу.

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Приблизно в той же час Homo sapiens почали виготовляти одяг на замовлення та частіше використовувати охру — мінерал із сонцезахисними властивостями при нанесенні на шкіру. Така поведінка могла сприяти їхньому поширенню по Європі та Азії, тоді як популяція неандертальців скорочувалася.

«Ми виявили, що багато з цих регіонів досить тісно пов’язані з ранньою людською діяльністю 41 000 років тому, зокрема, зі збільшенням використання печер та збільшенням використання доісторичного сонцезахисного крему», — зазначила Агніт Мухопадхай, провідна авторка дослідження з Мічиганського університету.

Захисна роль магнітного поля та геомагнітні екскурсії

Магнітне поле Землі утворюється рухом розплавлених металів у її зовнішньому ядрі. Воно створює свого роду «ореол», який захищає планету від космічного випромінювання. Він розріджує озоновий шар і пропускає більше ультрафіолету. Взаємодія цих частинок з магнітним полем також викликає полярні сяйва. Вони зазвичай спостерігаються лише біля полюсів, де поле найсильніше.

Проте, час від часу магнітні полюси зміщуються зі своїх звичних географічних положень. Це явище називається «геомагнітними екскурсіями». Найновіша така подія, відома як екскурсія Лашама, сталася близько 41 000 років тому.

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Мухопадхай разом з дослідницею Санею Пановською з Німеччини створили 3D-реконструкцію геокосмічної системи Землі. Вони поєднали моделі магнітного поля, космічного плазмового середовища та моделі полярного сяйва, щоб визначити, де заряджені частинки могли проникати крізь магнітне поле.

Зникнення неандертальців та адаптація Homo sapiens

Дослідники виявили, що під час екскурсії Лашама магнітне поле Землі ослабло приблизно до 10% від поточної сили. Це дозволило магнітним полюсам опуститися ближче до екватора, а полярні сяйва були видимі по всій Європі та в Північній Африці.

3D-модель показала, що період екскурсії Лашама (приблизно 41 000 — 39 000 років тому) збігся з періодами змін у житті давніх людей. Homo sapiens (сучасні люди) та неандертальці співіснували в Європі, але близько 40 000 років тому неандертальці зникли як вид.

За словами Рейвен Гарві, доцента антропології Мічиганського університету, відмінності між цими видами, які могли пояснити зникнення, десятиліттями були важливим антропологічним питанням. Вона вважає, що одяг, можливо, був одним із таких факторів. На археологічних пам’ятках, пов’язаних з Homo sapiens, знайдені не тільки скребки для обробки шкур, а й голки та шила — предмети, пов’язані з шиттям.

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Одяг, пошитий на замовлення, був набагато теплішим і дозволяв людям подорожувати далі у пошуках їжі. Також він міг забезпечити захист від сонячних опіків, що було вкрай важливо.

Також Homo sapiens, ймовірно, збільшили використання охри — природного пігменту. За експериментальними даними та етнографічними спостереженнями, цей пігмент має властивості сонцезахисного крему. Його підвищене виробництво та зв’язок з анатомічно сучасними людьми в епоху Лашама свідчать про те, що вона використовувалася саме для захисту від сонця.

Майбутні наслідки та вивчення життя на інших планетах

Дослідники наголошують, що їхні висновки є кореляційними, але пропонують новий погляд на вже існуючі дані. Крім того, 3D-модель дозволяє прогнозувати, як такі події можуть вплинути на нас у майбутньому.

«Якби така подія сталася сьогодні, ми б побачили повне затемнення в кількох різних секторах. Наші супутники зв’язку не працювали б. Багато наших телекомунікаційних масивів, які знаходяться на землі, серйозно постраждали б від найменших космічних погодних явищ, не кажучи вже про вплив людини, який також відігравав би досить велику роль у нашому повсякденному житті», — сказав дослідник Агніт Мухопадхай.

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Агніт Мухопадхай також підкреслив, що це дослідження показує: люди могли виживати на планеті з атмосферою, що сильно відрізняється від сучасної, що важливо для пошуку життя на інших планетах.

«Багато людей кажуть, що планета не може підтримувати життя без сильного магнітного поля. Спостереження за доісторичною Землею, і особливо за такими подіями, як ця, допомагає нам вивчати екзопланетну фізику з зовсім іншої точки зору. Життя існувало тоді. Але воно було трохи іншим, ніж сьогодні», — зазначив він.

Нагадаємо, нові дослідження показують, що неандертальці могли почати вимирати значно раніше, ніж вважалося.