Що найкраще додавати у варення для загущення: основні правила

Що потрібно зробити з варенням, щоб воно було густим / © unsplash.com

Як правильно зробити варення густим

Якщо варення виходить рідким і не набирає потрібної консистенції, існують прості трюки, які допоможуть йому загуснути.

Вибір фруктів

Фрукти для варення потрібно обирати з особливою увагою. Не варто брати повністю стиглі плоди, адже в них менше природних загусників — пектину. Найкраще підходять трохи недозрілі ягоди або фрукти — саме вони здатні надати варенню потрібної щільності та текстури.

Додавання лимона

Є маленький секрет, відомий багатьом господиням — лимонний сік як натуральний загусник. Невелика кількість свіжого соку лимона, додана під час варіння, допоможе швидко зробити варення в’язкішим і щільнішим.

Відсутність води

Оптимально варити варення без додавання води: ягоди пересипають цукром і дають їм час виділити сік. Лише після того, як сік виділився, починають варити варення, що забезпечує кращу густоту та насиченість смаку.