Що не можна готувати на Новий 2026 рік: Вогняному Коню це не сподобається

Що не можна готувати на Новий 2026 рік

Підготовка до зустрічі 2026 року проходить під знаком Червоного Вогняного Коня — тварини енергійної, волелюбної та доволі вибагливої до оточення. Щоб задобрити нового покровителя та залучити в дім успіх, варто заздалегідь переглянути святкове меню. Астрологи та знавці східних традицій наголошують, що стіл має відображати природні вподобання Коня: легкість, яскравість та натуральність.

Головні табу новорічного столу 2026

Щоб не спровокувати конфлікт стихій та проявити повагу до символу року, з меню наполегливо рекомендується виключити кілька категорій продуктів.

Конина — під суворою забороною. Це найважливіше правило року. Будь-які страви, що містять м’ясо коня (зокрема певні види делікатесних ковбас), вважаються прямим виявом неповаги до покровителя. Такий крок може відлякати везіння на весь наступний дванадцятимісячний цикл.

Конфлікт вогню та води . Оскільки 2026 рік пройде під егідою стихії Вогню, надлишок риби та морепродуктів на столі може створити енергетичний дисонанс. Водна стихія символічно «гасить» вогонь Коня, тому краще відмовитися від складних рибних страв, креветок чи ікри на користь рослинних альтернатив.

Відмова від важкої та жирної їжі. Кінь асоціюється з рухом, грацією та швидкістю. Надто важкі страви, такі як наваристий холодець, жирна свинина у фритюрі або густі майонезні салати, суперечать цій природі. Така їжа символічно «обтяжує» енергію дому, заважаючи стрімким позитивним змінам.

Обережно з гострими акцентами. Кінь має дуже чутливий нюх і погано реагує на різкі, агресивні аромати. Астрологи радять мінімізувати використання часнику, хрону, сирої цибулі та гострої гірчиці. Ці продукти можуть «дратувати» символ року, тому краще замінити їх на ароматні трави — петрушку, кріп або базилік.

Обмеження щодо алкоголю. Для святкування краще обрати легкі напої: ігристі вина, натуральні соки або ягідні морси. Міцний алкоголь не пасує до шляхетного образу Коня, який цінує ясність розуму та бадьорість.

Що сподобається Червоному Вогняному Коню

Кінь — це травоїдна істота, яка найбільше цінує плоди землі. Саме тому ідеальний стіл 2026 року має бути багатим на овочі (особливо моркву та солодкий перець), фрукти (яблука — улюблений ласощі Коня), злаки та зелень. Випічка з цільнозернового борошна або страви з додаванням круп стануть чудовим способом залучити достаток.

Фокусуючись на легких салатах, свіжих плодах та вишуканих десертах, ви створюєте атмосферу, яка резонує з динамічним духом Вогняного Коня. Це допоможе вам розпочати рік із легкістю та впевненістю у власних силах.