Що не можна говорити свекрусі: фрази, які руйнують мир у стосунках

Що не варто говорити свекрусі

Стосунки між невісткою та свекрухою часто вимагають особливої дипломатії. Одне необережне слово може створити напругу, яка отруїть атмосферу в родині на довгий час. Щоб запобігти конфліктам і зберегти мир, психологи радять уникати у спілкуванні деяких фраз.

Уникайте порівнянь

В першу чергу уникайте порівнянь. Ніколи не порівнюйте її методи ведення домашнього господарства, підхід до виховання дітей чи приготування їжі з тим, як це робить ваша власна мама. Фраза «А ось моя мама завжди робить так…» може бути сприйнята як пряме приниження її досвіду та компетенції, що завдає особистої образи. Свекруха може погодитися з вами з ввічливості, але всередині завжди стане на захист своїх методів.

Не критикуйте її сина

Категорично уникайте критики її сина, вашого чоловіка, у розмові з нею. Навіть якщо ви скаржитеся на дрібні промахи, для матері це завжди звучатиме як напад на найдорожчу їй людину. Навіть якщо вона погодиться з вами, внутрішньо вона стане на його захист. Ваші подружні сварки та фінансові проблеми в шлюбі — це особиста справа, яку не варто обговорювати зі свекрухою, оскільки вона не зможе бути об’єктивним арбітром, і ця інформація може бути використана проти вас у майбутньому.

Не виказуйте претензій

Свекруха не зобов’язана виконувати ваші забаганки, як-от фінансувати купівлю житла чи цілодобово доглядати за онуками. Фраза «Ви мені зобов’язані…» звучить безглуздо і може спричинити серйозне невдоволення. Вона має право жити на своє задоволення, і її син обрав вас супутницею свого життя, а не навпаки.

Забудьте про колишніх

Уникайте згадок про ваших колишніх партнерів. Фраза «А ось мій колишній…» може створити небезпечну ситуацію, адже свекруха може сприйняти це як запрошення до відвертості, а потім передати цю інформацію вашому чоловікові в перебільшеному вигляді. Це може підірвати його довіру до вас.

Уникайте непроханих порад

Не давайте непроханих порад щодо її здоров’я, зовнішності чи стилю життя. Такі коментарі, навіть із найкращих спонукань, вона може розцінити як натяк на її вік чи нездатність подбати про себе. Фраза «Ви сьогодні погано виглядаєте…» може образити. Якщо вас дійсно щось турбує, краще запропонувати спільний похід у салон краси або подарувати хороший крем.

Повага до традицій

Утримайтеся від різких коментарів щодо сімейних традицій чи звичок, які існують у її будинку роками. Фраза «У нас так не прийнято» звучить як відмова і демонструє неповагу до підвалин її сім’ї. Проявіть гнучкість і повагу, навіть якщо щось здається вам дивним.

Встановлення меж: головна стратегія

За словами психологів, головна проблема полягає в тому, що мати часто бачить свого дорослого сина як дитину. Вона може втручатися, підривати авторитет невістки, кажучи: «Вона тебе погано годує». Важливо пам’ятати, що дружина і мати займають різні ролі і не повинні бути на одному рівні. Шлюб — це нова «держава» з власними правилами.

Психолог радить не сваритися зі свекрухою. Замість цього, проблема має вирішуватися в стосунках між чоловіком і дружиною. Обговоріть, яке місце ви займаєте в його житті і скільки простору він готовий створити для вашого союзу, адже саме це є запорукою міцного шлюбу.

Пам’ятайте, що найкращі стосунки будуються на взаємній повазі, ввічливості та розумінні.