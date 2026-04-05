Що не можна класти у великодній кошик: священник назвав заборонені продукти

Великодній кошик. / © УНІАН

Реклама

Великдень — це свято, до якого українці традиційно готуються з особливою увагою. Господині печуть паски та фарбують яйця, які освячують у церкві. Втім, не всі продукти можна класти до великоднього кошика.

Чи є правила щодо освячення продуктів та що не можна освячувати, розповів священник Олексій Мельніченко у коментарі «УНІАН».

За словами священика, частина заборон на освячування тих чи інших продуктів у церкві має історичне підґрунтя, а частина — пов’язана з церковним порядком. Зокрема, у Старому Заповіті існували певні заборони щодо продуктів тваринного походження. У Новому Заповіті більшість цих обмежень втратили свою силу. Втім, досі існують заборони щодо певних продуктів.

Реклама

Що не можна освячувати у церкві

Як у Старому, так і у Новому заповіті заборонялося вживання крові, адже вона вважалася носієм душі тварини. Саме тому не могла бути їжею.

«Свинину, наприклад, не можна було вживати загалом, бо вона вважалася нечистою», — каже священник.

Сьогодні також не варто приносити до церкви продукти з крові — як от кров’янку. Хоча, за словами священика, її споживання вже не вважається гріхом.

«М’ясні страви чи продукти, навіть освячені, не можна заносити до храму. Якщо ви вже освятили кошик і хочете зайти до церкви, щоб помолитися чи поставити свічку, його слід залишити зовні», — каже отець.

Реклама

Щодо алкогольних напоїв, то можна освячувати лише вино, яке має біблійне значення. Втім, міцний алкоголь — горілку чи коньяк приносити не можна. Священик пояснює, що, за церковними канонами, споживання алкоголю можливе лише, якщо воно розумне. Крім того, людина, що прийшла до церкви, має усвідомлювати — це суперечить самому змісту свята.

До великоднього кошика також не варто класти гроші, прикраси чи будь-які інші речі. Для їх освячення існують окремі молитви. За потреби, каже священнослужитель, можна звернутися до священника індивідуально у будь-який день:

Під час Великодня, нагадує священик, читаються спеціальні молитви на благословення хліба (пасок), молочних продуктів та жертовного ягняти (м’ясна продукція).

