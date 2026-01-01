Що не можна робити 1 січня: народні прикмети, традиції та суворі заборони

1 січня у колі сім’ї / © pexels.com

1 січня українці святкують два великих свята — Обрізання Господнє та день святителя Василія Великого. Згідно з давніми народними традиціями, цей день визначає, яким буде весь наступний рік, тому існують суворі заборони на хатню роботу та фінансові операції.

Про це пише «Радіо Трек».

1 січня за новоюліанським церковним календарем православні святкують Обрізання Господнє, а також вшановують пам’ять святителя Василія Великого. У народній традиції цей день здавна називають Василевим днем.

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого Василія, просячи його захисту від негараздів, недуг і лихого ока. Вважається, що святий дарує душевний мир, оберігає родину, а також опікується учнями й тими, хто займається свинарством.

За народними повір’ями, 1 січня першим до оселі має зайти чоловік, бажано світловолосий — тоді рік обіцяє бути щасливим, заможним і вдалим.

Однією з головних традицій цього дня є посівання. Хлопчики-підлітки обходять домівки, розсипають зерно та віншують господарів здоров’ям, миром і достатком. Зерно не вимітають, а зберігають як оберіг і навесні висівають у землю.

Також у Василів день прийнято загадувати бажання — вважається, що вони мають особливу силу й неодмінно здійсняться. Щоб рік був щедрим, господарі запрошують гостей до святкового столу та щиро діляться частуванням — у це глибоко вірили наші предки.

Доброю ознакою вважається допомога нужденним, адже, за повір’ям, це очищує душу та наближає людину до Бога. Кажуть також, що якщо першою людиною, яку зустрінеш на вулиці 1 січня, буде чоловік — рік складеться вдало.

Що не можна робити 1 січня?

У цей день не рекомендують позичати гроші, аби не прожити рік у нестатках.

Під забороною будь-яка хатня робота: прання, прибирання, шиття, в’язання чи вишивання. Не радять і виносити сміття, щоб разом із ним не винести з дому добробут і щастя.

Також слід уникати сварок, лайки та з’ясування стосунків. Особливо важливо, щоб першою гостею в домі не була жінка — за повір’ям, це може накликати біду. Першим має переступити поріг чоловік.

Народні прикмети на 1 січня

Туман або сніг на Василя віщують урожайний рік.

Вітер цього дня обіцяє багатий врожай горіхів.

Сніг зранку — до сніжної зими та пізньої весни.

До слова, січень 2026 року стане початком щасливого етапу для чотирьох знаків зодіаку. Овни зможуть реалізувати відкладені проєкти та змінити роботу, а Леви опиняться в центрі уваги, отримавши фінансовий успіх і визнання. Скорпіони знайдуть внутрішній спокій та розв’яжуть давні конфлікти, тоді як Водолії отримають несподівані можливості для самореалізації та цікаві знайомства.