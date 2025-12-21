Що не можна робити на Різдво: головні заборони

Різдво. / © Associated Press

Цього року Різдво Христове в Україні святкують у четвер, 25 грудня. Це - одне з найголовніших християнських свят для українців. Цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.

Існує чимало заборон у це велике свято. Які саме - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Наші предки вірили: як проведеш цей день, таким буде й увесь рік. З давніх-давен існують певні заборони, яких намагалися дотримуватися, щоб не накликати біду.

Що не можна робити на Різдво:

не можна сваритися й лихословити, вважалося, що це притягує сварки на цілий рік;

не можна прибирати, прати, шити, рубати дрова чи займатися хатньою роботою;

не можна відмовляти в допомозі, бо це вважалося великим гріхом і могло принести нестатки;

не можна бути скупим - наші предки вірили, що скупість на Різдво веде до бідності;

не можна позичати гроші, бо разом з ними можна «віддати» добробут і везіння;

не можна сумувати - сльози й смуток на Різдво були поганим знаком, бо ж саме свято символізує радість і надію.

Що важливо зробити на Різдво:

відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії;

колядувати;

привітати рідних із святом;

провести час з родиною;

приймати колядників та щедро їх віддячити.

Нагадаємо, ми писали про те, що суворо заборонено робити у Святвечір. Серед наших предків існували деякі заборони. Однак вважалося, що дотримання простих правил у цей день приносить мир, добробут і Божу ласку в дім.