Що не можна робити на Різдво: головні заборони

Різдво - велике і одне з найголовніших християнських свят для українців.

Різдво. / © Associated Press

Цього року Різдво Христове в Україні святкують у четвер, 25 грудня. Це - одне з найголовніших християнських свят для українців. Цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.

Існує чимало заборон у це велике свято. Які саме - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Наші предки вірили: як проведеш цей день, таким буде й увесь рік. З давніх-давен існують певні заборони, яких намагалися дотримуватися, щоб не накликати біду.

Що не можна робити на Різдво:

  • не можна сваритися й лихословити, вважалося, що це притягує сварки на цілий рік;

  • не можна прибирати, прати, шити, рубати дрова чи займатися хатньою роботою;

  • не можна відмовляти в допомозі, бо це вважалося великим гріхом і могло принести нестатки;

  • не можна бути скупим - наші предки вірили, що скупість на Різдво веде до бідності;

  • не можна позичати гроші, бо разом з ними можна «віддати» добробут і везіння;

  • не можна сумувати - сльози й смуток на Різдво були поганим знаком, бо ж саме свято символізує радість і надію.

Що важливо зробити на Різдво:

  • відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії;

  • колядувати;

  • привітати рідних із святом;

  • провести час з родиною;

  • приймати колядників та щедро їх віддячити.

Нагадаємо, ми писали про те, що суворо заборонено робити у Святвечір. Серед наших предків існували деякі заборони. Однак вважалося, що дотримання простих правил у цей день приносить мир, добробут і Божу ласку в дім.

