Що не можна робити на Різдво: головні заборони
Різдво - велике і одне з найголовніших християнських свят для українців.
Цього року Різдво Христове в Україні святкують у четвер, 25 грудня. Це - одне з найголовніших християнських свят для українців. Цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.
Існує чимало заборон у це велике свято. Які саме - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Наші предки вірили: як проведеш цей день, таким буде й увесь рік. З давніх-давен існують певні заборони, яких намагалися дотримуватися, щоб не накликати біду.
Що не можна робити на Різдво:
не можна сваритися й лихословити, вважалося, що це притягує сварки на цілий рік;
не можна прибирати, прати, шити, рубати дрова чи займатися хатньою роботою;
не можна відмовляти в допомозі, бо це вважалося великим гріхом і могло принести нестатки;
не можна бути скупим - наші предки вірили, що скупість на Різдво веде до бідності;
не можна позичати гроші, бо разом з ними можна «віддати» добробут і везіння;
не можна сумувати - сльози й смуток на Різдво були поганим знаком, бо ж саме свято символізує радість і надію.
Що важливо зробити на Різдво:
відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії;
колядувати;
привітати рідних із святом;
провести час з родиною;
приймати колядників та щедро їх віддячити.
