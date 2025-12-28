Що не можна робити перед подорожжю, щоб уникнути невдач, затримок і неприємних сюрпризів

Що не можна робити перед подорожжю / © www.freepik.com/free-photo

Збираючись у дорогу, ми зазвичай думаємо про документи, валізи та маршрут. Проте з давніх-давен люди вірили, що успішна подорож залежить не лише від підготовки, а й від дотримання певних правил. Ці народні прикмети формувалися століттями й передавалися з покоління в покоління як спосіб уберегти себе від негараздів. Навіть скептики іноді інтуїтивно дотримуються цих заборон — про всяк випадок, тому не варто їх ігнорувати.

Що не можна робити перед тим, як вирушити в дорогу

Не повертайтеся, якщо вийшли за поріг. Одна з найвідоміших прикмет — не повертатися назад після того, як уже вийшли. Вважається, що повернення «ламає дорогу» та може призвести до затримок або зриву планів. Якщо ж без цього не обійтися, радять сісти на кілька секунд або подивитися у дзеркало, щоб нейтралізувати негатив. Не підмітайте і не мийте підлогу. Прибирання безпосередньо перед від’їздом вважалося поганим знаком. Наші предки вірили, що так можна «вимести» удачу та благополучне повернення. Краще навести лад за день до подорожі. Не виносьте сміття. За народними повір’ями, винесене перед дорогою сміття символічно забирає з собою добру енергію дому. Особливо це стосується далеких або важливих поїздок. Не зашивайте і не лагодьте одяг на собі. Шити або зашивати одяг, уже вдягнений на тіло, вважається недобрим знаком. Прикмети пов’язують це із «зашиванням шляху» або труднощами в дорозі. Краще подбати про одяг заздалегідь. Не сідайте на край столу. Перед дорогою не рекомендують сідати на край столу чи поспіхом їсти стоячи. За повір’ям, це може призвести до нестабільності планів і несподіваних змін маршруту. Не сваріться перед виходом. Негативні емоції перед дорогою вважалися поганим провісником. Сварки та крики нібито притягують неприємні події в дорозі. Саме тому наші предки радили вирушати з дому в спокійному настрої.

Маленький ритуал на щасливу дорогу

Одна з найпоширеніших традицій — сісти на хвилину перед виходом. Вважалося, що це допомагає зібрати думки, згадати важливі речі й «обдурити» злих духів, які можуть завадити в дорозі. До того ж, цей простий ритуал реально допомагає заспокоїтися.