Що не можна робити після імплантації зубів: поради стоматологів

Імплантація зубів

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Встановлення зубного імпланта — це хірургічна процедура, після якої тканинам потрібен час для загоєння. Навіть якщо операція минула успішно і людина почувається добре, у перші дні та тижні важливо дотримуватися рекомендацій стоматолога. Від цього залежить нормальне загоєння рани та подальша інтеграція імпланта з кісткою.

Імплант і природний зуб влаштовані по-різному. Корінь природного зуба з’єднаний із кісткою через періодонтальну зв’язку, в якій містяться механорецептори. Вони беруть участь у сприйнятті навантаження на зуб. Імплант такої зв’язки не має: після приживлення його поверхня безпосередньо контактує з кістковою тканиною — цей процес називається остеоінтеграцією.

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Через це відрізняється і сприйняття навантаження. Систематичні огляди показують, що тактильна чутливість імплантів нижча, ніж природних зубів. Водночас вона не зникає повністю, після імплантації може формуватися так звана осеоперцепція, завдяки якій людина все одно відчуває механічне навантаження.

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Що не можна робити після імплантації зубів

1. Інтенсивно полоскати рот одразу після операції

Після хірургічного втручання важливо не травмувати операційну ділянку. Тому в ранній післяопераційний період не слід самостійно активно полоскати рот або намагатися механічно очищати свіжу рану.

Якщо хірург призначив антисептичний розчин, використовувати його потрібно саме так, як рекомендував лікар. Конкретний режим догляду залежить від проведеної операції.

2. Створювати надлишковий тиск після синус-ліфтингу

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Особливі обмеження можуть діяти, якщо разом з імплантацією проводили синус-ліфтинг — процедуру збільшення об’єму кісткової тканини в ділянці верхньої щелепи біля гайморової пазухи.

Після такого втручання потрібно уникати дій, які різко змінюють тиск у носі та навколоносових пазухах. Зокрема, зазвичай рекомендують не сякатися із зусиллям, а при чханні не затискати ніс — краще чхати з відкритим ротом.

Після синус-ліфтингу слід уникати різких перепадів тиску. Це стосується авіаперельотів, дайвінгу, гри на духових інструментах та інших занять, які можуть підвищувати тиск у навколоносових пазухах. Тривалість таких обмежень визначає хірург індивідуально, оскільки вона залежить від обсягу проведеного втручання, стану пазухи та перебігу загоєння.

3. Навантажувати ділянку імпланта твердою їжею

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Одразу після операції краще віддавати перевагу м’якій їжі та не жувати безпосередньо в зоні хірургічного втручання. Горіхи, сухарики, дуже тверде м’ясо та інші продукти, які потребують значного жувального зусилля, можуть створювати небажане навантаження та механічно подразнювати післяопераційну ділянку.

Але правило «три місяці їсти лише супи-пюре, омлети та парову рибу» не є універсальним. Строки повернення до звичайного раціону залежать від первинної стабільності імпланта, способу його навантаження, проведення кісткової пластики та інших особливостей лікування.

Тому тривалість дієти визначає стоматолог-хірург. У міру загоєння раціону зазвичай поступово повертають звичну консистенцію.

Важливо також пам’ятати про особливості чутливості імплантів. Дослідження показують, що поріг тактильного сприйняття в них вищий, ніж у природних зубів. Тобто імплантована конструкція відчуває механічне навантаження інакше, хоча говорити про повну відсутність чутливості неправильно.

4. Нехтувати гігієною або, навпаки, травмувати ясна надмірним чищенням

Імплант потребує ретельної гігієни, але це не означає, що після операції ділянку потрібно активно терти щіткою.

У перші дні необхідно дотримуватися післяопераційної схеми, яку призначив стоматолог. Після загоєння особливо важливим стає регулярне видалення бактеріального нальоту навколо імпланта та протезної конструкції.

Для цього можуть використовуватися зубна щітка, міжзубні йоржики, спеціальна нитка та інші засоби. Який саме спосіб підійде конкретній конструкції, краще уточнити у стоматолога або стоматологічного гігієніста.

Іригатор також не слід направляти під сильним тиском безпосередньо на свіжу післяопераційну рану.

5. Курити після встановлення імпланта

Куріння — один із найбільш вивчених факторів ризику в дентальній імплантології. Згідно із сучасними рекомендаціями фахівців у галузі імплантології та пародонтології, куріння підвищує ризик розвитку захворювань тканин навколо імпланта та може негативно впливати на результати лікування.

Тому рекомендацію утримуватися від куріння після встановлення імпланта не варто сприймати як формальність. Куріння пов’язане з несприятливим впливом на загоєння тканин та вищим ризиком проблем з імплантами.

Щодо алкоголю рекомендації залежать від післяопераційного періоду, проведеного втручання та ліків, які приймає пацієнт. Після операції алкоголь краще виключити щонайменше на строк, визначений лікарем. Особливо важливо не поєднувати його з препаратами, для яких така взаємодія протипоказана.

Скільки часу потрібно дотримуватися обмежень

Єдиного строку для всіх пацієнтів немає. Відновлення залежить від кількості встановлених імплантів, стану кісткової тканини, проведення кісткової пластики або синус-ліфтингу, первинної стабільності імпланта та способу подальшого протезування.

Особливо важливо звернутися до стоматолога, якщо після операції біль або набряк не зменшуються, а посилюються, з’явилася значна кровотеча, виділення з рани, підвищена температура або відчуття рухливості імпланта чи встановленої на ньому конструкції.

Головне правило після імплантації просте, у період загоєння не створювати зайвого механічного навантаження на прооперовану ділянку, підтримувати гігієну відповідно до рекомендацій лікаря та не пропускати контрольні огляди.

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