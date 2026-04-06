Що не можна робити у Страсний тиждень: значення, традиції кожного дня

Страсний тиждень

Страсний тиждень — це особливий час для кожного християнина, останній і найважливіший етап Великого посту, що безпосередньо передує світлому святу Воскресіння Христового.

2026 року православні християни відзначатимуть Страсну седмицю від 6 до 11 квітня, тоді як у католицькій традиції цей особливий тиждень триватиме від 30 березня до 4 квітня.

Кожен день цього тижня наповнений глибоким символізмом, відтворюючи останні події земного життя Ісуса Христа: від Його урочистого входу до Єрусалима до розп’яття та очікування дива воскресіння.

У цей священний період діють особливі правила поведінки. Вірянам заборонено відзначати дні святих, проводити обряди вінчання чи хрещення. Це час тиші, тому не ходять на цвинтарі та не поминають померлих. Також слід відмовитися від будь-яких бенкетів, гучних гулянь та розважальних закладів. Навіть законному подружжю в ці сім днів рекомендовано утримуватися від інтимних стосунків. Щодо харчування, то розпочинаються дні найсуворішого посту, хоча церква дозволяє послаблення для вагітних, годуючих матерів та людей зі слабким здоров’ям.

Від Вербної неділі до Великої суботи

Духовна підготовка розпочинається ще від недільного вечора. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос разом із учнями прямував до Єрусалима з Віфанії, де Він здійснив диво воскресіння Лазаря. Коли Спаситель в’їжджав у місто, народ захоплено вітав Його пальмовими гілками. На згадку про це у храмах сьогодні освячують прикрашені гілки дерев, а в церквах розпочинаються особливі богослужіння, присвячені останнім дням земного життя Господа.

Великий понеділок, що припадає на 6 квітня, відкриває Страсну седмицю спомином про старозавітного Йосипа, зрадженого братами, та притчею про безплідну смоківницю. Цей образ духовної порожнечі закликає вірян замислитися над власними вчинками. У побуті цей день прийнято присвячувати великому прибиранню: люди лагодять зламані речі та розбирають накопичений мотлох. Особливу увагу господині приділяють миттю вікон, адже зустрічати Великдень із брудним склом вважається поганою прикметою, що пророкує негаразди.

У Великий вівторок, 7 квітня, Церква згадує притчі Ісуса про Страшний суд, десять дів та таланти. Ці спогади закликають вірян до духовного пильнування та використання своїх здібностей на справи милосердя. Традиційно цей день присвячують догляду за одягом — пранню, штопанню та шиттю. Це найкращий час, щоб розібрати шафу і позбутися зайвого. Також у вівторок заведено планувати святкове застілля та складати списки продуктів, проте купувати їх саме цього дня не радять — це вважається невдалим знаком. Важливо спостерігати за погодою — дощ обіцяє багатий врожай грибів восени, а ясне небо пророкує добру пшеницю. У харчуванні в цей день дозволена рослинна їжа без олії та сир.

Велика середа, 8 квітня, нагадує про трагічну зраду Іуди за тридцять срібняків та про грішницю, яка омила ноги Христа сльозами і помазала миром, готуючи Його до поховання. Цього дня востаннє читається молитва Єфрема Сиріна. У Чисту середу починається генеральне прибирання оселі, яке має завершитися наступного дня. Також радять купувати великодні яйця, оскільки за тиждень до свята вони найкраще зберігають свою свіжість. Існував і цікавий народний звичай, господині виносили шматок мила на поріг на всю ніч, вірячи, що наступного ранку воно набуде цілющої сили для традиційного обмивання.

Великий четвер, або Чистий четвер (9 квітня), присвячений спогадам про Таємну вечерю, обмивання ніг учням та молитву в Гефсиманському саду. Головним ритуалом дня є обмивання тіла, яке обов’язково треба зробити з молитвою до сходу сонця. Народні повір’я кажуть, що вмивання холодною водою зі срібного посуду допомагає зберегти здоров’я, молодість і привабливість. Цього дня віряни завершують наведення ладу в домі та обов’язково миються самі, готуючись до найсуворіших днів.

Страсна п’ятниця (10 квітня) — найскорботніший день усього церковного року, коли Ісуса було розіп’ято на хресті. На ранковій молитві читається 12 Євангелій, а вдень у храмах виносять Плащаницю, яку священники та віряни обносять навколо церкви хресним ходом. До цього моменту категорично заборонено вживати будь-яку їжу. У п’ятницю не можна займатися фізичною працею, окрім підготовки святкового столу. Саме цього дня прийнято пекти паски та фарбувати яйця — вважається, що така випічка довго залишатиметься м’якою та свіжою.

Велика субота (11 квітня) є днем глибокого спокою та очікування. Церква згадує перебування тіла Христа у гробі та Його зішестя до пекла для визволення праведників. Світ ніби завмирає, а на службі священники знімають чорні шати, під якими вже одягнені білі святкові одежі. Читаються пророцтва про воскресіння, а віряни готують кошики для освячення. Ближче до опівночі розпочинається пасхальна заутреня, яка завершується радісним вигуком «Христос воскрес!».

Страсний тиждень — це час переосмислення та очищення. Присвятіть ці дні молитвам, духовним роздумам та допомозі тим, хто цього потребує, адже саме цими днями кожен жест турботи має особливу духовну силу.