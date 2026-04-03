Що не можна робити в Лазареву суботу: народні традиції та вірування

Лазарева субота

Лазарева субота — це особливе свято, що символізує перемогу життя над смертю та передує Вербній неділі. 2026 року це свято припадає на 4 квітня. Цього дня віряни згадують чудо воскресіння праведного Лазаря, яке Ісус Христос здійснив на четвертий день після його смерті. Ця подія стала прологом до майбутнього Воскресіння Господнього, тому день наповнений глибоким змістом і певними обмеженнями.

У Лазареву суботу особлива увага приділяється внутрішньому спокою, тому існують чіткі обмеження щодо фізичної активності та побуту. Ось детальний опис того, від чого варто утриматися і чому це важливо.

Що не можна робити в Лазареву суботу

Обмеження важкої фізичної праці

Головна заборона цього дня стосується будь-яких складних робіт, що вимагають значних зусиль. Церковна традиція наполягає на тому, що цей час має бути присвячений молитві та духовному очищенню, а не виснажливій мирській суєті.

Вважається, що надмірна праця в такий значущий день відволікає людину від роздумів про вічність та диво воскресіння Лазаря. Фізичне виснаження забирає сили, необхідні для того, щоб повноцінно відчути радість від наближення Великодня та зосередитися на підготовці до Страсного тижня.

Не рекомендується розпочинати будівництво, займатися капітальним ремонтом оселі, рубати дрова чи виконувати інші складні господарські завдання.

Побутові справи та домашнє господарство

Окрім важкої роботи, суворо заборонено займатися повсякденними хатніми справами, які зазвичай наповнюють побут. Сюди заносять прання, генеральне прибирання оселі, а також усі види рукоділля — шиття, вишивання чи в’язання.

Будь-які маніпуляції з голками, нитками та прибиральним інвентарем краще відкласти на інший час.

Чому це важливо? Згідно з народними повір’ями, рукоділлям у велике свято можна символічно «зашити» свій шлях до успіху або прикликати в дім невдачі. Побутова суєта сприймається як вияв неповаги до свята воскресіння, адже чистота в домі має бути наведена заздалегідь, щоб у саму суботу панувала лише духовна чистота.

Робота на землі та городництво

Попри те, що початок квітня — це час найактивнішого весняного сезону, коли кожен день важливий для майбутнього врожаю, Лазарева субота диктує свої особливі правила для господарів. Цього дня діють суворі обмеження щодо будь-яких маніпуляцій із землею.

Не рекомендується копати землю, підгортати рослини чи висаджувати більшість сільськогосподарських культур. Вважається, що цей час має бути періодом спокою для природи. Згідно з давніми народними повір’ями, земля в цей день повинна «відпочивати» перед урочистим входом Господнім до Єрусалима. Люди вірили, що рослини, посаджені у Лазареву суботу, ростимуть вкрай повільно, будуть кволими та не дадуть очікуваного багатого врожаю. Єдиним винятком із цього правила традиційно вважається горох — селяни вірили, що саме ця культура, посіяна в такий день, виросте особливо міцною та смачною.

Що можна їсти в Лазареву суботу

Оскільки святкування Лазаревої суботи завжди припадає на період Великого посту, церква встановлює чіткі межі для святкової трапези. Це день стриманості, проте з певними духовними та гастрономічними втіхами.

Незмінною залишається заборона на продукти тваринного походження — м’ясо, яйця та молочні вироби. Також під суворою забороною перебуває міцний алкоголь, який суперечить смиренному настрою свята.

На честь великого дива воскресіння Лазаря церква дозволяє певні послаблення в пісному меню. Цього дня на стіл можна подавати рибну ікру, готувати страви з додаванням рослинної олії та випити невелику кількість сухого вина. Це створює атмосферу свята, не порушуючи водночас загального посту.

Традиції дозвілля та розваг цього дня

Характер дозвілля у Лазареву суботу визначається статусом дня як часу «тихої радості». Це період внутрішнього приготування до найважливіших подій церковного року, тому будь-яка надмірна активність вважається недоречною.

Категорично заборонено влаштовувати галасливі застілля, весілля, ювілеї чи світські вечірки. Також не рекомендується співати розважальних пісень, танцювати чи відвідувати публічні заклади з гучною музикою. Лазарева субота — це не час для бурхливих веселощів, а день зосередженості на диві перемоги над смертю. Вважається, що людина, яка проводить цей день у гучних розвагах, втрачає можливість відчути глибину наближення Великодня та духовно очиститися перед початком Страсного тижня.

Що варто зробити в Лазареву суботу

Традиції Лазаревої суботи зосереджені на духовному приготуванні до Вербної неділі та Страсного тижня, тому цей день прийнято проводити у лагідній радості та молитві.

Головною справою для вірян є відвідування храму, де під час вечірньої служби згадується чудо воскресіння праведного Лазаря та вперше освячуються гілочки верби. У народному побуті цей день вважається найкращим часом для заготівлі вербових лоз, люди йдуть до водойм, обираючи молоді дерева, щоб принести символ життя до оселі.

Також господині традиційно готують особливі пісні страви, серед яких чільне місце посідає рибна ікра, дозволена канонами саме в це свято, а також гречані млинці та каші, що символізують майбутній достаток.

Обов’язковим елементом дня є вияв милосердя — допомога нужденним та щире примирення з близькими, щоб зустріти вхід Господній до Єрусалима із чистою душею та світлими думками.