Що не можна робити вночі, щоб не накликати біду у свій дім: народні прикмети

Розповідаємо, що за народними прикметами не слід робити вночі, щоб не накликати своїми діями проблем. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Не слід виносити сміття після заходу сонця. Це одна з найпопулярніших народних прикмет. Вважається, що разом зі сміттям можна винести з дому добробут, удачу, мир і здоров’я. У багатьох культурах ніч асоціюється із завершенням і «закриттям» потоків енергії, тому краще в цей час нічого не виносити зі своєї оселі.

Не відчиняйте двері опівночі. Не можна відчиняти двері, якщо хтось постукав опівночі. За народними прикметами у цей час стукають лише біди, неприємності та злі духи. Цікаво, що подібні повір’я існують також у Японії, Литві й Італії.

Не залишайте брудний посуд у мийці на ніч, бо в домі будуть сварки та застій негативної енергії. Також залишки їжі притягують хаос у життя. Миття посуду — це своєрідний ритуал правильного завершення дня та енергетичне очищення, тому не варто цим нехтувати.

Не залишайте випрану білизну сушитися на вулиці вночі. Наші предки вірили, що білизна збирає вночі негативну енергію, яку потім людина носить на собі. До того ж, вночі підвищена вологість, тому на випраних речах можуть розмножуватися хвороботворні бактерії.

Не обрізайте нігті, не голіться і не підстригайтеся після заходу сонця. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Вважалося, що таким чином можна «обрізати» щастя, кохання і навіть життєву силу. Колись ці дії вважалися ритуальними, тому саме вночі таким чином позбавляли людину щастя.

Приберіть із кімнати рослини, які витягують енергію. Наприклад, монстера, сансев’єрія та інші великі рослини активно поглинають кисень уночі. Тому зранку людина прокидається знесиленою.

Не виходьте з дому опівночі без нагальної потреби. У народі кажуть: той, хто блукає після опівночі, вразливий до впливу нечистої сили.