Що не можна робити з перцем у серпні: основні помилки, які можуть коштувати врожаю

Вирощування перцю

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У серпні перець вступає в найважливішу фазу — активного плодоношення. Якість і кількість врожаю, який ви зберете, безпосередньо залежать від догляду в цей період. Необережні дії можуть призвести до втрати значної частини плодів, тому важливо знати, чого категорично не можна робити, щоб забезпечити рослині оптимальні умови для дозрівання.

Неправильний полив: від в’янення до гнилі

Найпоширеніша і найнебезпечніша помилка — це нерегулярний або неправильний полив. Незважаючи на те, що рослина вже сформувала плоди, вона все ще дуже потребує вологи. У серпневу спеку пересихання ґрунту швидко призводить до стресу, через що рослина може скидати квітки, зав’язі, а існуючі плоди виростають дрібними та несмачними. Однак, не менш шкідливим є і надмірний полив, особливо холодною водою. Це може призвести до загнивання коренів та розвитку грибкових захворювань. Експерти радять поливати перці регулярно, не даючи ґрунту повністю пересихати, але й не перетворюючи його на болото. Оптимальний час для поливу — ранкові або вечірні години, коли сонце неактивне, а вода має бути теплою та відстояною. Не допускайте дощування, адже це може погіршити утворення зав’язей.

Невірне підживлення: азот у серпні — ворог

Багато хто вважає, що добрива потрібні лише на початку вегетації, але це не так. У серпні перець особливо потребує живлення. Головне правило — повністю відмовитися від азотних добрив. Азот у цей час стимулює ріст зеленої маси на шкоду формуванню плодів, що уповільнює їх дозрівання. Натомість, необхідно зосередитися на фосфорі, калії та кальції. Фосфор і калій прискорюють налив і дозрівання, роблять плоди солодшими, а кальцій є критично важливим для профілактики вершинної гнилі, яка є поширеною проблемою в серпні. Для цього можна використовувати комплексні мінеральні добрива, деревний попіл або кальцієву селітру.

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Недбалий догляд за кущем: загущення та шкідники

У серпні рослини перцю вже досягають свого максимального розміру, тому важливо стежити за їх станом. Загущені посадки та невидалені пасинки, що ростуть усередину куща, перешкоджають циркуляції повітря. Це створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Регулярно видаляйте зайві пагони та старе листя, що затінює плоди. Це не тільки покращить провітрювання, але й дозволить сонячному світлу краще прогрівати плоди, прискорюючи їх дозрівання. Обережно розпушуйте ґрунт, намагаючись не пошкодити поверхневе коріння. Не нехтуйте профілактичними обробками, адже серпнева спека та роси створюють сприятливі умови для попелиці та інших шкідників.

Правильний збір та захист від негоди

Своєчасний збір плодів є не менш важливим. Не допускайте перезрівання перців на кущі, адже це гальмує утворення нових зав’язей. Регулярно збираючи плоди, ви стимулюєте рослину до подальшого плодоношення. Під час збору обережно зрізайте плоди, щоб не пошкодити крихкі гілки. Наприкінці місяця, зважаючи на прогноз погоди, варто підготувати тимчасові укриття на випадок різких похолодань, оскільки перець — теплолюбна культура і дуже чутлива до зниження температури. Уважне ставлення до цих порад винагородить вас рясним урожаєм соковитих та ароматних плодів, які стануть гідною нагородою за вашу турботу.