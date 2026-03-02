- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 330
- Час на прочитання
- 1 хв
Що не можна садити після часнику: про урожай можете забути
Якщо ви хочете виростити великі та здорові головки часнику, залишайте грядку порожньою принаймні три-чотири роки.
Садити овочі на одному місці кілька років поспіль не варто. Щоб отримати хороший урожай, культури потрібно чергувати. Стосується це правило і часнику.
Після часнику на ділянці треба робити паузу щонайменше у 3-4 роки для садіння озимого, або ярого часнику. Також не бажано садити цибулю і навіть лілейні квіти.
Після часнику не варто висаджувати:
черемшу
квасолю
капусту середніх і пізніх строків дозрівання
ріпу
полуницю
помідори
Ідеальними варіантами після вирощування часнику є кабачок, гарбуз, огірок. Також можна висаджувати квасолю, нут, горох, томати, баклажани, капусту, редьку та салат.
Раніше ми писали про те, чому холодильник не підходить для зберігання часнику. Більше про це читайте у новині.