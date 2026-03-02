Що не можна садити після часнику: про урожай можете забути

Часник / © Pixabay

Садити овочі на одному місці кілька років поспіль не варто. Щоб отримати хороший урожай, культури потрібно чергувати. Стосується це правило і часнику.

Після часнику на ділянці треба робити паузу щонайменше у 3-4 роки для садіння озимого, або ярого часнику. Також не бажано садити цибулю і навіть лілейні квіти.

Після часнику не варто висаджувати:

черемшу

квасолю

капусту середніх і пізніх строків дозрівання

ріпу

полуницю

помідори

Ідеальними варіантами після вирощування часнику є кабачок, гарбуз, огірок. Також можна висаджувати квасолю, нут, горох, томати, баклажани, капусту, редьку та салат.

