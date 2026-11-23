У народних повір’ях дзеркало вважали не просто предметом побуту, а річчю, яка відображає та примножує енергію оселі. Тому його розташуванню приділяли особливу увагу, бо вірили, що певні речі навпроти дзеркала можуть притягувати сварки, тривогу й фінансові труднощі.

Смітник і кошик із брудною білизною. У побутових повір’ях безлад і бруд навпроти дзеркала символізували накопичення проблем. Вважалося, що відображення таких речей «подвоює» негаразди. З практичного погляду краще тримати кошик для білизни подалі від входу й регулярно прибирати його.

Зламані чи непотрібні речі. Старі коробки, поламані предмети та речі, які давно не використовують, у прикметах пов’язували із застоєм і фінансовими труднощами. Дзеркало навпроти такого місця закріплює відчуття безладу. Якщо вірити традиції, краще не створювати навпроти нього склад непотрібних речей.

Порожній гаманець. За повір’ями, гаманець символізує достаток, а порожній — нестачу грошей. Тому його не радили залишати навпроти дзеркала, особливо в передпокої. Це символічна прикмета: реальний добробут залежить від доходів, витрат і фінансових рішень, а не від розташування гаманця.

Гострі предмети. Ножі, ножиці та інші гострі речі в народних уявленнях асоціювалися з конфліктами й різкими словами. Їхнє відображення могло посилювати напруження в домі. У повсякденному житті такі предмети варто зберігати в безпечному місці, а не залишати на видноті.