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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
3 хв

Що не можна залишати у раковині на ніч: перелік речей і пояснення наслідків

Багато людей після вечері звикли залишати посуд та кухонне приладдя у раковині «на потім». Здається, що нічого страшного в цьому немає, однак експерти з гігієни попереджають: така звичка може призвести до серйозних побутових проблем — від неприємного запаху до активного розмноження бактерій і навіть появи шкідників.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Чому не можна залишати посуд у раковині на ніч

Чому не можна залишати посуд у раковині на ніч / © pexels.com

Кухонна раковина є одним із найбільш забруднених місць у домі, адже постійно контактує з залишками їжі та вологою. Саме тому деякі речі не варто залишати там навіть на кілька годин, не кажучи вже про ніч.

Брудний посуд — головне джерело бактерій

Найпоширеніша помилка — залишати тарілки, каструлі чи столові прибори у раковині до ранку. Залишки їжі у поєднанні з вологою створюють ідеальне середовище для швидкого розмноження бактерій.

Особливо швидко процес гниття відбувається після продуктів тваринного походження — м’яса, риби, молочних виробів та соусів. Уже через кілька годин може з’явитися різкий запах, а згодом — і небажані комахи.

Кухонні губки — приховане джерело мікробів

Багато хто залишає губку прямо у раковині або на її краю, не замислюючись про наслідки. Насправді волога губка — одне з найбрудніших місць на кухні.

У ній швидко накопичуються бактерії, які активно розмножуються у вологому середовищі. Якщо залишити її на ніч, ризик поширення мікроорганізмів значно зростає. Після використання губку варто ретельно промити, відтиснути та залишити сушитися у сухому місці.

Кухонні ножі можуть псуватися у воді

Ще одна річ, яку часто забувають у раковині, — ножі. Залишати їх у воді небажано з кількох причин.

По-перше, лезо швидше тупиться та може покриватися іржею. По-друге, це створює ризик випадкових порізів, особливо якщо ніж лежить серед іншого посуду. Тому мити та витирати ножі слід одразу після використання.

Сковорідки з покриттям потребують обережного догляду

Антипригарні поверхні дуже чутливі до тривалого контакту з водою та мийними засобами. Якщо залишити сковорідку у раковині на ніч, її покриття може поступово втратити свої властивості.

З часом це призводить до погіршення якості приготування їжі та скорочення терміну служби посуду.

Дерев’яні кухонні дошки швидко псуються

Дерево добре вбирає вологу, тому залишати дерев’яні дошки у воді або в раковині — велика помилка.

Матеріал може деформуватися, тріскатися і ставати ідеальним середовищем для бактерій. Щоб уникнути цього, дошки слід мити одразу після використання та ретельно висушувати.

Чому важливо не залишати речі у раковині на ніч

Фахівці наголошують: волога та залишки їжі — це головні фактори, які провокують появу бактерій і неприємного запаху. Чим довше предмети залишаються у раковині, тим вищий ризик забруднення кухні та появи шкідників.

Регулярна звичка мити посуд одразу після використання допомагає підтримувати чистоту, зменшує ризик неприємних запахів і робить кухню більш гігієнічною.

FAQ

Чому не можна залишати посуд у раковині на ніч?

Тому що залишки їжі та волога сприяють швидкому розмноженню бактерій і появі неприємного запаху.

Що може статися, якщо регулярно залишати брудний посуд у раковині?

Може з’явитися стійкий запах, бактерії, цвіль і навіть шкідники, такі як мошки або таргани.

Через скільки часу брудний посуд стає небезпечним?

У теплій та вологій середі бактерії починають активно розмножуватися вже через кілька годин.

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Дата публікації
Кількість переглядів
39
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