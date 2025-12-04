Що не слід дарувати на різдвяні свята: найгірші варіанти

Подарунок / © pexels.com

Реклама

Навіть один невдалий подарунок може зіпсувати святковий настрій: експерти склали антирейтинг подарунків на різдвяні свята, яких краще уникати. До найгірших варіантів увійшли книги із самодопомоги та чашки з написами, а декоративні предмети очолили список небажаних.

Про це повідомили Time Out Worldwide та Yahoo.

Книги з самодопомоги

Подарувати комусь видання на кшталт «Як взяти під контроль свою депресію» чи «Як розірвати коло нездорового харчування» часто видається не проявом турботи, а прихованою критикою. Якщо людині потрібна допомога, вона зазвичай і так це усвідомлює, тому такий подарунок може лише підсилити відчуття, що з нею «щось не так».

Реклама

Чашки з написами

Ще одна чашка з жартом про каву чи мотиваційною фразою, швидше за все, просто стане черговим предметом у вже переповненій шафці. Подібні чашки давно сприймаються як подарунок «аби щось подарувати».

Подарункові сертифікати

Сертифікати можуть бути доречними лише тоді, коли точно відповідають інтересам людини. Подарувати сертифікат у кондитерську тому, хто дотримується дієти, або курс флористики людині, яка має алергію на пилок, — типовий приклад невдалого вибору.

Шкарпетки

Попри те що шкарпетки потрібні всім, це той випадок, коли краще купувати їх самостійно: важливі розмір, стиль і колір. Невдала або занадто екстравагантна пара з мультиплікаційними героями, швидше за все, так і залишиться лежати невикористаною.

Згідно з опитуванням компанії Happy Cards, деякі подарунки краще оминати. В опитуванні взяли участь 980 дорослих, яких попросили назвати найгірші подарунки та пояснити, чому вони викликали негативні емоції. Майже 40% респондентів найменш бажаними назвали харчові продукти та товари для дому, а одяг опинився на другому місці серед небажаних подарунків.

Реклама

У рейтингу непопулярних подарунків лідирують декоративні предмети для інтер’єру, за ними — шкарпетки та спідня білизна, а далі — різні побутові гаджети.

Опитані пояснили, що такі подарунки просто не використовуватимуть. Окрім практичності, важливе значення мають також естетичні вподобання та персональний стиль. Другим за поширеністю мотивом стало те, що одержувачам подарунок видався неестетичним — саме тому декор та одяг так часто опиняються у списку небажаних.

До слова, раніше повідомлялося про 10 крутих і недорогих подарунків на Миколая для хлопчиків та дівчаток.