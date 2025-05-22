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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
172
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Що не варто класти в лунку під час садіння помідорів: як не зіпсувати врожай помідорів

Помилки при посадці томатів: як не залишитися без врожаю через неправильне удобрення

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Що не варто класти в лунку під час садіння помідорів

Що не варто класти в лунку під час садіння помідорів

Кожен садівник мріє про багатий урожай соковитих та ароматних томатів. Правильний вибір сорту та підготовка ґрунту є ключовими етапами на шляху до цієї мети. Проте, нерідко трапляється так, що благі наміри при підготовці ґрунту обертаються проблемами, і замість стимулювати ріст, внесені добрива шкодять молодим рослинам. Фахівці розповідають, які саме добрива не варто використовувати безпосередньо під час посадки томатів, щоб не нашкодити майбутньому врожаю.

Зола: цінне добриво з підводними каменями

Деревна зола — популярний серед багатьох городників натуральний засіб, що містить важливі для рослин елементи, такі як калій, фосфор і кальцій. Теоретично, її використання мало б сприяти здоровому розвитку томатів. Однак, слід пам’ятати про лужну природу золи. Безпосереднє внесення її в посадкову лунку може різко змінити кислотність ґрунту (pH) у бік лужного. Таке підвищення pH у поєднанні з надлишком кальцію може пригнічувати ріст томатів, створюючи для них несприятливі умови.

Щоб отримати від золи максимальну користь без шкоди для кислотності ґрунту, досвідчені садівники рекомендують використовувати її з осені, рівномірно розсипаючи по ділянці перед перекопуванням. Іншим ефективним способом є приготування водного настою: одну склянку золи заливають десятьма літрами води, настоюють протягом 3-4 днів і використовують цей розчин для поливу томатів у період їхньої активної вегетації. Такий підхід дозволяє рослинам поступово засвоювати цінні мікроелементи, не спричиняючи різких змін pH ґрунту.

Свіжий гній: небезпечна «підтримка» для молодих коренів

Органічні добрива, безперечно, є важливим елементом здорового садівництва. Проте, не вся органіка однаково корисна на етапі весняної посадки томатів. Поширеною помилкою є внесення свіжого гною безпосередньо в лунки. Така «підгодівля» може призвести до хімічних опіків ніжних коренів молодої розсади, сповільнити їхній ріст і навіть спровокувати розвиток різних захворювань через високий вміст патогенної мікрофлори.

Органічні добрива, зокрема гній, слід використовувати лише в перепрілому стані — або вносячи їх під осінню перекопку, або не менш ніж за 3-4 тижні до запланованої посадки розсади. Навесні ж краще обмежитися невеликою кількістю добре перепрілого компосту або використовувати спеціальні мінеральні комплексні добрива з м’якою та збалансованою дією.

Азот для внесення в лунку на старті

Ще однією типовою помилкою є надмірне внесення азотних добрив безпосередньо під час посадки томатів. Азот, безумовно, відіграє важливу роль у нарощуванні зеленої маси рослин, проте його надлишок на початковому етапі розвитку може мати зворотний ефект. Замість стимулювати ріст, надмірна кількість азоту може затримати формування плодів, а також негативно вплинути на їхній смак, роблячи томати водянистими та менш насиченими.

Фахівці в галузі садівництва рекомендують застосовувати азотні добрива в помірних дозах вже після того, як кущі активно підуть у ріст, але ні в якому разі не вносити їх у посадкову лунку. Оптимальним вважається підживлення азотовмісними добривами через 2-3 тижні після висадження розсади, коли томати успішно приживуться на новому місці та потребуватимуть додаткового живлення для подальшого розвитку.

Що ж насправді корисно додавати в лунки при посадці томатів

Для забезпечення томатам сприятливого старту без зайвого стресу та стимулювання рівномірного росту й майбутнього плодоношення, найкраще додавати в посадкові лунки невелику кількість добре перепрілого компосту. Також корисним буде використання деревного попелу у вигляді попередньо приготовленого водного настою. Крім того, можна застосовувати м’які комплексні мінеральні добрива, спеціально розроблені для овочевих культур, з чітко збалансованим вмістом основних поживних речовин. Такий підхід забезпечить молоді рослини необхідними елементами без ризику опіків кореневої системи або критичних змін pH ґрунту, створюючи міцну основу для майбутнього щедрого врожаю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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