Що не варто вдягати в аеропорт: туристка поділилася гірким досвідом

Аеропорт / © Pixabay

Одна мандрівниця на гіркому досвіді переконалася, що не весь зручний одяг підходить для аеропорту, особливо коли йдеться про перевірку безпеки. Прагнучи комфорту, жінка обрала боді Skims під спортивні штани для свого авіарейсу. Однак, дійшовши до металошукача, вона зрозуміла, що цей вибір був епічною помилкою.

Про це пише The Sun.

Коли спрацював металошукач, жінці довелося пройти детальний особистий огляд. Відео цього моменту, опубліковане в TikTok, швидко стало вірусним, зібравши 1,7 мільйона переглядів.

На відео видно, як співробітник служби безпеки проводить ретельний обшук, приділяючи особливу увагу ділянці промежини. Як пояснила авторка відео Фей, причиною спрацювання металошукача виявилися металеві кнопки, розташовані саме в цій частині боді.

«Не носіть боді Skims в аеропорт!» — написала Фей у відео, а в підписі додала: «Моя дівчина не хотіла нічого говорити, коли спрацювали металошукачі, тому їм довелося її обшукати!»

У коментарях у TikTok швидко з’явилися інші користувачі, які зізналися, що мали схожі інциденти:

«О, Боже, на мені була спідня білизна Skims, і це зі мною сталося!»

«Щоразу, коли я йду в аеропорт у боді, мене штрафують [ймовірно, мається на увазі 'змушують пройти додатковий огляд']».

«Зі мною таке трапилося лише раз, і я більше ніколи не одягну боді!»

Деякі коментатори жартували про це, як про «погане планування», на що Фей відповіла: «Ми живемо і вчимося!»

Загалом історія стала наочним прикладом того, що металеві елементи на, здавалося б, невинному одязі можуть призвести до незручних та тривалих процедур контролю в аеропорту.

