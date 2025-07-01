Що не варто їсти в спеку: названо продукти, які шкодять організму

Піт / © Фото з відкритих джерел

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У спекотну погоду деякі продукти можуть не лише посилити потовиділення, а й викликати зневоднення. Дієтологи радять уважніше підходити до вибору їжі влітку, щоб не нашкодити організму.

Про це пишуть Новини Ю.

Згідно з порадами фахівців, деякі звичні продукти можуть сприяти появі різкого запаху поту. Зокрема, йдеться про сірковмісні продукти — капусту, яйця, часник і цибулю. Під час виведення сірки разом з потом вона значно погіршує запах тіла. Окрім того, вживання алкоголю у спеку також провокує зневоднення та посилює неприємні запахи.

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І хоча влітку традиційно популярні холодні страви й напої, наприклад, морозиво чи квас, вони не завжди корисні. Квас і солодкі газовані напої сприяють втраті рідини та можуть створити додаткове навантаження на нирки.

Фахівці також звертають увагу на потребу в підтримці водного балансу. Вживання чистої води — головна умова нормального функціонування організму в спеку. Напоїв з високим вмістом цукру краще уникати, щоб не провокувати ожиріння і перегрівання.

Нагадаємо, пітливість — цілком нормальне явище, особливо у спекотні літні дні, коли організм намагається охолодити себе. Утім, не завжди запах поту має бути різким або неприємним. У більшості випадків достатньо дотримуватися особистої гігієни, щоб звести запах до мінімуму.

Проте медики застерігають: різкий або незвичний запах поту може бути не просто косметичною проблемою, а симптомом серйозних порушень в організмі.

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