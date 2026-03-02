ТСН у соціальних мережах

Що необхідно сіяти й садити вже в березні: сприятливі дні за місячним календарем 2026 року

Посівний календар на березень: які культури найкраще садити в перший місяць весни.

Березень — це місяць, коли офіційно стартує городній сезон. Розсада активно росте на підвіконнях, у саду починається обрізання дерев, а в теплицях і на грядках уже можна сіяти перші холодостійкі культури. Саме зараз важливо все правильно розпланувати, адже березень — ідеальний час для більшості ранніх овочів, зелені й коренеплодів. Про це пише ресурс zaxid.net.

Які сприятливі дні за місячним календарем для городніх робіт у березні 2026 року

Сприятливі дні: 5-14, 17, 21, 22, 25-27 березня.

Несприятливі дні: 3, 15, 16, 18-20 березня.

Коренеплоди

У березні можна сіяти лише холодостійкі види, які не бояться коротких заморозків.

  • Морква, буряк, пастернак. Сіяти можна у відкритий ґрунт за умови, що земля прогрілася і не надто мокра. Сприятливі дні: 6-9, 12-14, 21, 22.

  • Редис та ріпа. Ці культури ідеально підходять для раннього весняного висівання, швидко сходять і витримують прохолоду. Сприятливі дні: 5-9, 12-14, 17, 21, 22, 25-27.

Цибулеві культури

  • Цибуля на зелень, шніт, порей у березні висівають на розсаду або в теплицю, а зелену цибулю — просто у відкритий ґрунт. Сприятливі дні: 5-14, 17, 25-27.

  • Часник. Весняний часник найкраще садити в березні, коли ґрунт уже відтанув. Сприятливі дні: 5-14, 21, 22.

Овочі, які сіють на розсаду в березні

У цей час активно сіють теплолюбні культури, але лише на розсаду, бо в ґрунт їх садять пізніше.

  • Томати. Березень — основний період для посіву помідорів на розсаду. Сприятливі дні: 7-9, 12-14, 21, 22, 25-27.

  • Перець та баклажани. Ці культури мають тривалий період вегетації, тому ранній посів — обов’язковий. Сприятливі дні: 5-9, 12-14, 21, 22, 25-27.

  • Огірки. У теплицю з подальшим пересаджуванням. Сприятливі дні: 7-9, 12-14, 17, 21, 22, 25-27.

  • Броколі та цвітна капуста. Добре ростуть за березневого висівання. Сприятливі дні: 5, 6, 12-14, 21, 22, 25-27.

  • Рання капуста, савойська, кейл. Можна сіяти як на розсаду, так і в теплицю. Сприятливі дні: 5, 6, 12-14, 17, 21, 22, 25-27.

Зелень і трави

У березні можна сіяти майже всю холодостійку зелень.

  • Салати, цикорій. Швидко проростають і стійкі до холоду. Сприятливі дні: 5-14, 17, 21, 22, 25-27.

  • Шпинат. Одна з найкращих культур для ранньовесняного посіву. Сприятливі дні: 5-14, 21, 22, 25-27.

  • Рукола, крес, листова гірчиця. Можна сіяти у відкритий ґрунт — витримують холод. Сприятливі дні: 5-14, 17, 21, 22, 25-27.

  • Кріп, петрушка, кінза. Холодостійкі і добре проростають у березні. Сприятливі дні: 5-14, 17, 21, 22, 25-27.

Плодово-ягідні культури

Більшість плодових культур у березні ще не садять, але є винятки.

  • Смородина, аґрус, малина, ожина. Березень — ідеальний час для садіння цих культур, поки кущі ще сплять. Сприятливі дні: 7-9, 12-14, 21, 22, 25-27.

  • Суниця та полуниця. Можна садити за стабільної плюсової температури. Сприятливі дні: 7-9, 12-14, 21-27.

