Що обов’язково потрібно зробити на дачі до морозів: важливі роботи, про які часто забувають

Підготовка дачі до зими

Реклама

Про осінні роботи на заміській ділянці розповів автор садівничого каналу «Наша дача». Він поділився власним досвідом підготовки будинку, водопроводу, саду, квітників і теплиці до зимового періоду.

Як захистити водопровід і бойлер від замерзання

Одне з найважливіших завдань перед зимою — підготувати систему водопостачання, особливо якщо дачний будинок не опалюватиметься постійно.

Реклама

Автор розповів, що раніше підтримував у будинку температуру приблизно +5…+10 °C за допомогою електрокаміна, який можна було дистанційно вмикати через розумну розетку. Проте минулої зими через тривалу відсутність електроенергії опалення перестало працювати, вода у трубах замерзла, а навесні довелося замінювати пошкоджену систему.

Реклама

Щоб уникнути повторення такої ситуації, цього року господарі вирішили повністю злити воду з бойлера та водопроводу.

Перед морозами варто:

Перекрити подачу води до будинку.

Злити воду з труб, змішувачів і водонагрівача відповідно до інструкцій виробників.

Перевірити ділянки трубопроводу, де вода може залишатися після звичайного зливання.

Підготувати насосне обладнання та зовнішні водопровідні лінії до зимового зберігання.

Важливо пам’ятати, що простого відкривання кранів не завжди достатньо. У трубах, фільтрах, насосах та інших елементах системи може залишатися вода, яка під час замерзання здатна пошкодити обладнання.

Не забудьте про садовий обприскувач

Ще одна річ, яка може постраждати від морозу, — садовий обприскувач.

Реклама

Автор відео згадав випадок, коли залишки води всередині обладнання замерзли та пошкодили пластиковий корпус. Через це навесні довелося купувати новий обприскувач.

Тому після завершення сезонних робіт необхідно спорожнити бак, злити залишки рідини зі шлангів і насоса, промити обладнання відповідно до інструкції та дати йому висохнути. Особливу увагу слід приділити клапанам і з’єднанням, у яких може затримуватися вода.

Які квіти потрібно викопати перед зимою

Не всі декоративні рослини здатні пережити морози у відкритому ґрунті. Деякі теплолюбні квіти необхідно викопувати восени та зберігати до весни в захищеному від морозів приміщенні.

Бульби садових кал потрібно викопати до сильних морозів. Після викопування їх підсушують, очищають від залишків землі та зберігають у прохолодному місці за температури приблизно +5…+10 °C. Важливо періодично перевіряти бульби, щоб вчасно помітити ознаки гниття.

Реклама

Бульбові бегонії можуть продовжувати цвісти навіть пізньої осені, проте заморозків не витримують. Після завершення вегетації бульби викопують, підсушують і зберігають у прохолодному приміщенні. Якщо бегонії ростуть у горщиках, їх можна перенести в захищене від морозу місце.

Коренебульби жоржин не витримують промерзання ґрунту. Зазвичай жоржини викопують після перших легких заморозків, коли надземна частина починає відмирати. Стебла обрізають, коренебульби просушують і зберігають за температури приблизно +4…+8 °C, не допускаючи пересихання.

Бульбоцибулини гладіолусів також потрібно викопувати на зиму. Зазвичай це роблять через 30–45 днів після завершення цвітіння, не чекаючи сильних морозів. Після викопування їх очищають, добре просушують і зберігають у сухому прохолодному місці.

Канни особливо чутливі до низьких температур. Після перших легких заморозків їхні кореневища викопують разом із грудкою землі та переносять на зберігання. Оптимально тримати їх у прохолодному приміщенні за температури приблизно +5…+10 °C, не допускаючи повного пересихання.

Важливо пам’ятати, що умови зимового зберігання різних рослин відрізняються. Одним потрібне сухе середовище, іншим — помірна вологість, щоб кореневища або коренебульби не пересихали. Тому перед зберіганням квіти бажано розсортувати за видами та регулярно перевіряти їхній стан.

Коли та як обрізати клематиси восени

Клематиси також потребують підготовки до зими. Однак терміни та спосіб обрізування залежать від того, до якої групи належить рослина. Неправильна обрізка може призвести до того, що наступного року клематис не зацвіте або цвістиме значно слабше.

Клематиси першої групи квітнуть на пагонах минулого року, тому восени їх зазвичай не обрізають. Достатньо видалити сухі, пошкоджені та слабкі гілки. Основне формувальне обрізування за потреби проводять після цвітіння.

Клематиси другої групи цвітуть як на торішніх, так і на молодих пагонах. Восени їх обрізають помірно, видаляючи слабкі та пошкоджені стебла й за потреби вкорочуючи здорові пагони. Сильна обрізка може позбавити рослину першої хвилі цвітіння наступного року.

Клематиси третьої групи утворюють квіти на пагонах поточного року, тому потребують сильного обрізування. Пізньої осені, після завершення вегетації, їхні стебла вкорочують приблизно до 15–30 см над землею, залишаючи дві-три пари здорових бруньок. Навесні рослина випустить нові пагони, на яких і з’являться квіти.

Обрізувати клематиси найкраще після завершення активного росту, коли листя починає жовтіти й підсихати. У більшості регіонів України це припадає на жовтень–листопад, проте точні строки залежать від погоди. Молоді рослини та менш морозостійкі сорти після обрізування варто додатково захистити мульчею біля основи куща.

Що потрібно зробити в теплиці після збирання врожаю

Після завершення сезону теплицю необхідно підготувати до зими. Це допоможе зберегти родючість ґрунту, зменшити ризик поширення хвороб і створити сприятливі умови для вирощування рослин наступного року.

Насамперед потрібно прибрати залишки рослин, бур’яни та систему крапельного поливу. Шланги й інше обладнання слід очистити від залишків води, щоб вони не пошкодилися під час морозів.

Після прибирання варто подбати про ґрунт. Для покращення його родючості можна внести органічні добрива, зокрема компост або гранульований курячий послід. Останній використовують відповідно до рекомендацій виробника, оскільки надмірна кількість може спричинити накопичення солей і поживних речовин у землі. Після внесення добрив ґрунт за потреби розпушують або перекопують.

Особливу увагу восени слід приділити поливу теплиці. На відміну від відкритих грядок, земля під накриттям не отримує достатньої кількості дощової та талої води. Через це навіть пізньої осені вона може залишатися надто сухою. Якщо ґрунт сухий, до настання морозів варто провести вологозарядковий полив, зволоживши землю приблизно на 20 см углиб. Це допоможе відновити запаси вологи та підтримати природні процеси розкладання органічних речовин.

Водночас надмірно заливати теплицю не потрібно. Кількість води залежить від стану ґрунту, його структури та рівня вологості.

Також наприкінці сезону бажано помити внутрішні поверхні теплиці, очистити конструкцію від бруду та рослинних решток, перевірити кріплення й цілісність покриття. Це допоможе підготувати споруду до зимових погодних умов і наступного сезону.

Чи можна пересаджувати гортензії восени

Осінь може бути вдалим часом для пересаджування гортензій, особливо якщо кущі розрослися, їм бракує простору або вони опинилися в затінку дерев. Однак важливо правильно вибрати час і підготувати рослини до пересаджування.

Найкраще пересаджувати гортензії на початку осені, коли сильна спека вже минула, але до промерзання ґрунту залишається щонайменше 4–6 тижнів. У цей період рослина має більше шансів укоренитися на новому місці до зими.

Для пересаджування варто вибрати ділянку з достатньою кількістю розсіяного світла, захищену від сильного вітру. Гортензії найкраще ростуть у родючому, пухкому та помірно вологому ґрунті без застою води.

Під час пересаджування важливо максимально зберегти кореневу систему. Для цього кущ викопують із великою грудкою землі та обережно переносять у заздалегідь підготовлену посадкову яму. Кореневу шийку залишають приблизно на тому самому рівні, на якому вона була до пересаджування.

Після посадки гортензію необхідно рясно полити, а землю навколо куща замульчувати корою, торфом або компостом. Це допоможе зберегти вологу та захистити коріння від різких перепадів температури.

Восени краще пересаджувати добре вкорінені волотисті та деревоподібні гортензії. Крупнолисті сорти чутливіші до морозів, тому в регіонах із холодними зимами їх пересаджування часто доцільніше перенести на весну. Якщо ж до стійких морозів залишилося мало часу, пересаджування будь-якої гортензії краще відкласти до наступного сезону.

Що ще варто встигнути до морозів

Наприкінці осені важливо не лише підготувати рослини до зими, а й перевірити стан саду, городу та господарського обладнання. Навіть кілька простих робіт допоможуть уникнути проблем навесні.

Насамперед варто звернути увагу на озимі посадки. Якщо дозволяють погодні умови, ще можна завершити висаджування тюльпанів та озимого часнику. Головне, щоб ґрунт не був промерзлим, а рослини мали достатньо часу для вкорінення.

Також потрібно перевірити грядки, на яких залишаються пізні овочі та зелень. Редиску, салат та інші холодостійкі культури бажано зібрати до сильних морозів. Теплолюбні рослини, зокрема ягідний фізаліс, не витримують значного зниження температури, тому врожай слід прибрати завчасно.

Окрему увагу варто приділити багаторічним рослинам. Молоді кущі та чутливі до морозів культури за потреби мульчують, а з грядок і клумб прибирають рослинні рештки з ознаками захворювань.

Не менш важливо підготувати до зими систему водопостачання. Якщо свердловина або зовнішній водопровід не використовуватимуться взимку, необхідно захистити труби, насоси та інше обладнання від замерзання.

Новини партнерів

Новини партнерів