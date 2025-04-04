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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
2 хв

Що обов’язково потрібно зробити перед Великоднем 2025 року: сім основних справ

Великодні звичаї можуть відрізнятися в різних куточках країни, проте існує кілька важливих справ, які варто виконати напередодні та під час цього світлого свята — незалежно від того, де ви живете, у місті чи селі, і скільки людей у вашій родині.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що обов’язково потрібно зробити перед Великоднем

Що обов’язково потрібно зробити перед Великоднем / © unsplash.com

Оновлення простору вдома та на подвір’ї

Перед Великоднем заведено не просто наводити лад, а справді “освіжати” дім — ретельно вимивати все до блиску, розчищати завали, розбирати шафи, позбуватися зайвого й непотрібного. Особливу увагу приділяють тим куточкам, які зазвичай залишаються поза увагою під час звичайного прибирання.

До Чистого четверга варто також закінчити всі справи на городі та в саду, адже під час Великодніх свят важка праця вважається недоречною. У давнину люди вірили, що дім має бути чистим і доглянутим вже до Страсної п’ятниці.

Нове вбрання та святковий текстиль

Ще з давніх часів українці дбали про зовнішній вигляд до Великодня: заздалегідь готували святковий одяг і прикрашали великодні кошики вишитими рушниками. Було добрим звичаєм купити щось новеньке до свята — хоча б одну річ для себе, а дітям обов’язково дарували обновки.

Великодній рушник — невіддільна частина свята

Господині завжди з особливою любов’ю готували вишиті рушники, якими застеляли дно великоднього кошика. Такий текстиль вважався не лише прикрасою, а й оберегом, тож до його вибору ставилися з пошаною.

Що покласти до кошика

Випікання пасок традиційно починали у Чистий четвер. Готували одну велику паску для освячення, а ще — кілька менших, аби пригощати друзів і родичів.

А от розписування писанок і фарбування крашанок зазвичай залишали на суботу перед Великоднем. Здавна наші предки брали писанки із собою, коли йшли у гості на свято — їх дарували як побажання радості, добробуту, здоров’я і гармонії в домі.

Останні дні перед Великоднем: духовна підготовка

Весь тиждень напередодні Великодня, відомий як Страсний, має особливе значення. І ось, які сім справ важливо зробити в ці дні:

  • у понеділок віряни вшановують Святого Йосипа — постать, яку, як і Ісуса, було зраджено людьми;

  • у вівторок у храмах читають притчі, які Ісус промовляв у Єрусалимі, нагадуючи про мудрість та силу віри;

  • середа пов’язана з болісною згадкою про Юду — учня, який зрадив Учителя за тридцять монет, тому день проводять у молитві та загладжуванні своїх гріхів;

  • усі домашні турботи та прибирання слід завершити до четверга, адже з Чистого четверга починається час тиші й молитви. За народним звичаєм, саме цього дня ще до сходу сонця варто скупатися — щоб очиститися не лише тілом, а й отримати захист від хвороб на цілий рік;

  • у Страсну п’ятницю — день глибокої скорботи — деякі віруючі повністю утримуються від їжі до вечірньої служби, вшановуючи страждання Ісуса;

  • Велика субота завершує тиждень тиші та очікування. Цього дня звершується особлива Літургія, на якій вперше урочисто звучить благовість про Воскресіння Христа.

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