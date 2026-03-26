- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 488
- Час на прочитання
- 2 хв
Що обов'язково слід покласти у великодній кошик: священник назвав продукти
Кожний продукт, який кладуть до великоднього кошика, має своє значення та символізм.
Великдень — одне з важливих свят року для християн. Однією з давніх традицій і обов’язкових атрибутів є великодній кошик, який віряни несуть до церкви на освячення. Проте не всі знають, що саме варто класти до кошика, а від яких продуктів краще утриматися.
Що потрібно освячувати на Великдень, розповів священник Львівської єпархії Мирослав Кінас у коментарі УНІАН.
Що потрібно освячувати на Великдень
Головною у великодньому кошику є традиційна обрядова випічка — паска — головний символ воскресіння. Окрім неї, до храму також несуть хліб, який вважається символом життя.
Обов’язковими для освячення вважаються яйця-крашанки. Саме вони, каже священник, символізують нове життя та відродження.
Також у церкві на Великдень потрібно освячувати м’ясні вироби. Це можуть бути ковбаса, шинка, м’ясо тощо. Ці продукти є нагадування про завершення посту та святкове розговіння.
За словами отця Мирослава, бажано, аби у кошику були молочні продукти — сир, масло або інші сирні страви. Вони символізують материнську турботу й ніжність.
Українці традиційно освячують хрін, котрий символізує здоров’я і родинне коріння. Ще одним важливим атрибутом є сіль. Здавна серед українців вона вважається своєрідним оберегом, що дарує очищення та захист.
«Загалом суворого переліку або "правильної кількості" продуктів для великоднього кошика немає. Основні — це паска або хліб, м’ясні вироби, яйця, молочні продукти та сіль, а решта — це вже на розсуд людини», — підсумував священник.
Якщо освяченої їжі залишилося забагато, нею можна поділитися з близькими або тими, хто потребує, додав він.
Як повідомлялося, цього року великодній кошик здорожчав на 14% — це з розрахунку на сім’ю з чотирьох осіб. Вартість продуктів становитиме близько 1903 грн. Найбільше зросли ціни на м’ясо та молочні продукти.