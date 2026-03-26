ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
2 хв

Що обов'язково слід покласти у великодній кошик: священник назвав продукти

Кожний продукт, який кладуть до великоднього кошика, має своє значення та символізм.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Великодній кошик. / © УНІАН

Великдень — одне з важливих свят року для християн. Однією з давніх традицій і обов’язкових атрибутів є великодній кошик, який віряни несуть до церкви на освячення. Проте не всі знають, що саме варто класти до кошика, а від яких продуктів краще утриматися.

Що потрібно освячувати на Великдень, розповів священник Львівської єпархії Мирослав Кінас у коментарі УНІАН.

Що потрібно освячувати на Великдень

Головною у великодньому кошику є традиційна обрядова випічка — паска — головний символ воскресіння. Окрім неї, до храму також несуть хліб, який вважається символом життя.

Обов’язковими для освячення вважаються яйця-крашанки. Саме вони, каже священник, символізують нове життя та відродження.

Також у церкві на Великдень потрібно освячувати м’ясні вироби. Це можуть бути ковбаса, шинка, м’ясо тощо. Ці продукти є нагадування про завершення посту та святкове розговіння.

За словами отця Мирослава, бажано, аби у кошику були молочні продукти — сир, масло або інші сирні страви. Вони символізують материнську турботу й ніжність.

Українці традиційно освячують хрін, котрий символізує здоров’я і родинне коріння. Ще одним важливим атрибутом є сіль. Здавна серед українців вона вважається своєрідним оберегом, що дарує очищення та захист.

«Загалом суворого переліку або "правильної кількості" продуктів для великоднього кошика немає. Основні — це паска або хліб, м’ясні вироби, яйця, молочні продукти та сіль, а решта — це вже на розсуд людини», — підсумував священник.

Якщо освяченої їжі залишилося забагато, нею можна поділитися з близькими або тими, хто потребує, додав він.

Як повідомлялося, цього року великодній кошик здорожчав на 14% це з розрахунку на сім’ю з чотирьох осіб. Вартість продуктів становитиме близько 1903 грн. Найбільше зросли ціни на м’ясо та молочні продукти.

Дата публікації
Кількість переглядів
488
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie