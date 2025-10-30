Що обовʼязково треба встигнути зробити з півоніями до зими

Правильний догляд за півоніями дозволяє виростити красивий кущ / © Pixabay

Щоб наступного сезону півонії знову подарували розкішні бутони, восени їм потрібно приділити трохи уваги. Саме цей період найкраще підходить для обрізання, мульчування, пересадки або поділу кущів.

Що варто зробити з рослинами до настання холодів

Обрізка півонії

Особливості обрізки залежать від виду, однак загалом на добрих, сильних кущах необхідно залишати пагони на висоті 4-5 см над землею. Також важливо обрізати півонії, якщо рослина уражена грибковими або бактеріальними захворюваннями, які зазвичай розвиваються восени і можуть занапастити рослину. Видаляючи хворе або пошкоджене листя, ви можете запобігти поширенню хвороб і сприяти здоровому зростанню навесні.

Внесення добрив

Осінні добрива забезпечують рослину необхідними поживними речовинами, щоб пережити зиму та сприяти здоровому зростанню навесні. Рекомендується використовувати добриво повільної дії, що містить збалансоване співвідношення фосфору та калію. Це допоможе рослині зміцнити коріння та накопичити енергію на зимові місяці. Добрива вносяться у першій половині осені.

Після обрізки в деяких регіонах півонії може знадобитися додатковий захист. Укриття можна спорудити з сухого листя, ялинових гілок, агротканини. У південних регіонах більшість сортів трав’янистих півоній при правильній осінній підготовці без проблем зимують у відкритому ґрунті. Якщо у вашому регіоні малосніжні зими зі суттєвими морозами, тоді краще цінні сорти вкрити.

