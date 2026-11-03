Що обов’язково треба викинути перед Новим роком 2027, щоб залучити в дім удачу та гроші

Що викинути перед Новим роком 2027 / © Фото з відкритих джерел

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Перед Новим роком багато хто намагається не лише прикрасити оселю, а й позбутися всього зайвого. За народними повір’ями, старі речі, зламані предмети та непотрібний мотлох можуть символізувати застій, невдачі й фінансові труднощі. Тому напередодні 2027 року варто переглянути домашні запаси, звільнити простір і залишити тільки те, чим справді користуються та що приносить радість.

Зламані речі, які роками чекають на ремонт

Старий годинник, несправна побутова техніка, тріснуті вази, зламані стільці та предмети, які давно втратили своє призначення, — перші кандидати на те, щоб залишити оселю. Часто їх відкладають із думкою, що колись вони ще знадобляться, але місяці й роки минають, а речі продовжують займати місце.

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За народними прикметами, зламані предмети символізують перешкоди та застій. Перед Новим роком їх радять відремонтувати, якщо це справді потрібно, або остаточно викинути.

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Старий одяг і взуття, які ніхто не носить

Одяг, що став малим, втратив вигляд або роками лежить без використання, також варто перебрати. Особливо це стосується речей, які зберігаються лише через думку «раптом ще знадобиться».

У народних традиціях звільнення шафи від непотрібного одягу пов’язують із готовністю до змін і нових можливостей. Речі в хорошому стані можна віддати тим, кому вони потрібні, а зношені та непридатні для використання — утилізувати.

Посуд із тріщинами та щербинами

Старі чашки, тарілки й склянки з пошкодженнями часто залишаються на кухні роками. Їх тримають про запас або використовують для повсякденних потреб, хоча вони давно втратили охайний вигляд.

За прикметами, тріснутий посуд асоціюється з розладом у домі та сімейними негараздами. Напередодні свята краще переглянути кухонні полиці й позбутися предметів, які вже не придатні для використання.

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Порожні коробки, пакети та непотрібні паковання

Коробки від техніки, старі пакети, банки, контейнери й паковання, які накопичувалися протягом року, нерідко займають цілі полиці та шухляди. Частину з них справді можна використати повторно, але решта лише створює безлад.

У народних уявленнях захаращений простір пов’язують із застоєм у справах і фінансах. Тому перед Новим роком варто залишити тільки ті коробки та ємності, для яких є конкретне призначення.

Старі чеки, непотрібні папери та прострочені документи

У шухлядах і сумках часто накопичуються чеки, рекламні листівки, старі квитанції, інструкції та папери, які давно втратили актуальність. Вони створюють зайвий безлад і заважають швидко знаходити важливу інформацію.

Перед святами перегляньте домашні документи, залиште потрібні договори, довідки та квитанції, а зайві папери здайте на переробку або утилізуйте.

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Порожні баночки та засоби, якими вже ніхто не користується

Косметика із залишками, засохлі креми, старі флакони, порожні пляшечки від засобів догляду та непотрібна побутова хімія часто накопичуються у ванній кімнаті. Переберіть полиці й залиште лише те, що має практичну користь.

За символічними уявленнями, очищення оселі від усього віджилого допомагає звільнити місце для нового етапу життя.

Речі, які нагадують про неприємні події

Подарунки від людей, із якими більше немає спілкування, сувеніри з невдалих періодів життя, старі листівки та предмети, що викликають сум або роздратування, теж можуть займати місце в оселі.

Не обов’язково зберігати кожну річ лише тому, що колись вона мала значення. Якщо предмет більше не приносить приємних спогадів і не має практичної цінності, можна спокійно з ним попрощатися.

Як підготувати дім до Нового року 2027

Почніть із найзахаращеніших місць: шаф, комор, кухонних полиць і балконів. Не намагайтеся перебрати все за один день — розділіть прибирання на кілька етапів. Речі, які ще придатні для використання, можна подарувати, передати на благодійність або продати, а непотрібне — відсортувати для перероблення.

За народними повір’ями, чиста оселя без мотлоху символізує відкритість до добробуту, достатку та приємних змін. А з практичного погляду порядок допомагає краще організувати простір, помічати потрібні речі й починати новий рік без зайвого вантажу.

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