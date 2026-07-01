Що обов’язково зробити в саду в липні: п’ять секретів розкішного саду

Сад

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Липень вважається одним із найактивніших місяців для садівників. Попри рясне цвітіння, саме в цей період рослини, птахи та запилювачі потребують особливої уваги. Експерт назвав п’ять ключових робіт, які допоможуть зберегти сад здоровим і квітучим до кінця літа.

Про це повідомило видання Express.

Як зазначив експерт компанії Green Feathers Джеймс Юенс, одне з головних завдань місяця — регулярно видаляти зів’ялі квіти. Це допомагає рослинам не витрачати поживні речовини на утворення насіння, а спрямовувати їх на формування нових бутонів. Такий догляд рекомендують для троянд, жоржин, космеї та інших літніх квітів. Крім того, запашний горошок варто часто зрізати, а рослини у контейнерах і підвісних кошиках щотижня підживлювати. За словами експерта, це не лише продовжує цвітіння, а й робить клумби та композиції більш охайними.

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Не менш важливою роботою є підгодівля птахів. У липні вони залишаються дуже активними та продовжують годувати пташенят, тому потребують додаткових джерел поживи. Для цього рекомендують використовувати соняшникове насіння, борошняних черв’яків і якісні зернові суміші. Натомість від хліба та кухонних відходів краще відмовитися. Також важливо регулярно мити годівниці та стежити, щоб у поїлках завжди була свіжа вода.

Окрему увагу експерт радить приділити поливу. Найкраще робити це вранці або ввечері, коли сонце менш активне. Якщо обирати між цими варіантами, перевагу варто віддати ранковому поливу, адже волога менше випаровується і краще засвоюється рослинами. У спекотний період ефективніше поливати рідше, але рясніше, ніж часто й невеликими порціями. Водночас нові посадки та рослини у підвісних кошиках можуть потребувати додаткового зволоження, тому перед поливом рекомендують перевіряти вологість ґрунту.

Ще одна рекомендація стосується підтримки запилювачів. Липень є піком активності бджіл, метеликів та інших комах, які відіграють важливу роль у саду. Для них радять висаджувати рослини з тривалим періодом цвітіння, зокрема лаванду, геленіум і космею, що забезпечують комах нектаром протягом усього місяця.

Також у середині літа активізуються численні шкідники, серед яких попелиці, слимаки, оси та мурахи. Замість використання хімічних засобів Джеймс Юенс рекомендує підтримувати природний баланс у саду. Для цього варто створювати умови, сприятливі для сонечок, жаб і птахів, які допомагають природним шляхом стримувати поширення шкідників.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як врятувати город від екстремальної спеки. Після такого догляду рослини довше залишатимуться зеленими та продовжать активно плодоносити навіть тоді, коли спека триватиме кілька тижнів поспіль.

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