Що обов’язково зробити з полуницею у жовтні, щоб навесні мати рясний урожай

Осінь — час, коли більшість рослин треба підготувати до наступного родючого сезону. Хоча полуниця принесла плоди ще влітку, в жовтні її треба підготувати до зими, щоб наступного року вона добре перезимувала і дала гарний урожай.

Що потрібно зробити в жовтні з полуницею на городі, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Обріжте листя

Необхідно уважно оглянути кожен кущик полуниці та видалити всі старі, сухі, пошкоджені та хворі листки. Важливо не зрізати все під корінь. Залиште трохи молодого зеленого листя, щоб рослина могла дихати.

Очистьте грядки

Важливо, щоб до зими на полуниці не залишалося ні хвороб, ні шкідників. Тому приберіть з грядки бур’яни, вуса та рослинні залишки, адже саме в них зимують шкідники й грибкові хвороби.

Підживіть кущі

Після того, як ваші грядки прибрані, полуниці потрібне осіннє підживлення. Добриво має бути без азоту, щоб не з’являлися нові листки.

Найкраще для осіннього підживлення підійдуть: деревний попіл (1 скл. на м²), суперфосфат (30–40 г/м²), калійна сіль або сульфат калію (15–20 г/м²), комплексне осіннє добриво для ягідників.



Поливайте грядку

Якщо осінь суха, то хоча б раз на п’ять-сім днів добре поливайте грядки. Волога допоможе кореням краще перезимувати.

Укрийте полуницю

Коли температура повітря опуститься до +3…+5°C і триматиметься на таких позначках, потрібно замульчувати грядку соломою, сухим листям, хвоєю або тирсою шаром 5–7 см.

Це укриття вбереже рослини не лише від морозу і перепаду температур, а й стане природним джерелом зимового живлення свіжої органікою.

Якщо регіон із суворими зимами, то вже після перших заморозків треба накрити полуницю агроволокном. Важливо не зробити це зарано, щоб рослина не «запарилася».

