Що обрізати у квітні для рясного цвітіння і врожаю: експерт назвав 5 рослин

Квітень вважається оптимальним періодом для обрізки частини садових рослин, адже саме в цей час вони виходять із зимового спокою і починають активно рости. Правильна обрізка допомагає сформувати густішу крону, стимулює нові пагони та впливає на подальше цвітіння або плодоношення.

Експерт із садових інструментів Марк Хьюетт пояснює: у цей період зрізи швидше загоюються, а енергія рослин спрямовується на розвиток нових гілок. Водночас важливо використовувати відповідні інструменти, адже неякісні або тупі можуть пошкодити тканини та зробити рослини вразливими до хвороб.

До переліку культур, які варто обрізати у квітні, входять троянди, будлея, гортензія волотиста, лаванда та яблуня. Для кожної з них існують свої рекомендації.

Троянди радять обрізати після завершення сильних заморозків, коли бруньки вже почали набухати. Насамперед видаляють пошкоджені або сухі пагони, а здорові вкорочують до зовнішньої бруньки, щоб забезпечити кращу вентиляцію. Для цього найкраще підходить гострий обхідний секатор, який дає чистий зріз.

Будлею можна обрізати досить сильно — стебла вкорочують приблизно до 30–60 сантиметрів. Це дозволяє зберегти компактну форму куща та стимулює активне зростання. У роботі використовують міцні секатори або сучкорізи, оскільки старі гілки можуть бути твердими.

Гортензію волотисту обрізають навесні, адже вона формує квіти на молодих пагонах. Торішні стебла вкорочують до пари сильних бруньок, щоб підтримати форму рослини та стимулювати ріст. Тут важлива точність, тому потрібні добре загострені секатори.

Лаванду підрізають обережно: видаляють сухі частини та злегка формують кущ, не зачіпаючи стару дерев’янисту частину. Легка обрізка допомагає зберегти компактну форму та сприяє рясному цвітінню.

Яблуні потребують лише легкої весняної обрізки. З дерева прибирають сухі, пошкоджені або ті гілки, що перехрещуються, щоб покращити циркуляцію повітря. Для товстіших гілок використовують сучкорізи з довгими ручками, які дозволяють робити чисті та безпечні зрізи.

