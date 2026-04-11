Що має бути у великодньому кошику: священник назвав обов'язкові продукти

Великодній кошик — давній атрибут Великодня. Його віряни несуть до церкви на освячення.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Великодній кошик. / © УНІАН

Великодній кошик — це не просто традиційний набір продуктів, а символ віри та вдячності Богові. Щороку перед святом у вірян виникає запитання: що саме обов’язково потрібно нести до церкви на освячення, а які продукти не є обов’язковими або навіть зайвими.

Про зміст великоднього кошика розповів священник храму святих Кирила і Методія у Львові, отець Михайло Квасюк у коментарі для «24 Каналу».

Які продукти треба освячувати

Перш за все кошик має наповнюватися хлібом – паскою. Саме вона символізує Христа. Священник пояснює, що ця традиція сягає корінням Старого Завіту, коли ізраїльський народ був у неволі та 40 днів ходив пустелею. Тоді Господь щодня годував людей манною — хлібинками, які вони могли їсти. Зараз віряни приносять у кошиках до церкви на освячення те, що дає Господь.

«Ісус каже: „Я хліб життя. Хто їсть моє тіло і п’є мою кров, у мені перебуває“. Так само в молитві „Отче наш“ ми кажемо: „Хліб наш щоденний дай нам сьогодні“, — розповів отець.

У великодній кошик варто покласти те, від чого відмовлялися протягом Великого посту. Йдеться про продукти тваринного походження: м’ясні вироби, масло, сир, яйця. Важливо також посвятити хрін та сіль.

Що не можна освячувати на Великдень

Михайло Квасюк каже: не має продуктів, які священник може витягнути з кошика й відмовиться святити.

З його слів, на Великдень віряни освячують їжу, щоб подякувати Господеві, попросити його благословення.

«Ми просимо, щоб все спожите було для нас корисним. Отже, кожна людина має поставити собі запитання: це саме та їжа та в тій кількості, яка буде корисною її організму? І на основі відповіді складати свій кошик», — порадив священник.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна освячувати алкоголь у великодньому кошику.

