Що означають 24, 48 або 72 години на дезодорантах: як насправді працює захист від поту

Експерти розкрили секрети захисту від поту / © Credits

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Медичні фахівці та дерматологи детально роз’яснили споживачам справжнє значення маркувань тривалості дії на сучасних засобах від поту, щоб розвінчати популярні міфи про гігієну. Згідно з науковими даними, ефективність таких косметичних продуктів залежить не від гучних цифр на етикетці, а від правильного часу нанесення, сухості шкіри та індивідуальних особливостей організму людини.

Про це пише EgészségKalauz.

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Дезодорант і антиперспірант — це не одне й те саме

У повсякденній мові ці два терміни часто використовують як синоніми, проте між ними існує принципова різниця у механізмі дії. Дезодорант бореться винятково з неприємним запахом тіла, маскуючи його або нейтралізуючи бактерії, тоді як антиперспірант фізично зменшує кількість виділеного поту завдяки спеціальним сполукам алюмінію, які створюють мікроскопічні «корки» у потових протоках.

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Людям, які страждають від надмірного потовиділення, варто уважно читати етикетки та обирати саме ту категорію товару, яка вирішує їхню конкретну проблему. Спрей, кульковий чи твердий формати відрізняються лише способом нанесення та швидкістю висихання, але їхня ефективність залежить винятково від наявності активних інгредієнтів.

«Якщо проблемою є саме сильне потовиділення, антиперспірант буде більш відповідним вибором, оскільки дезодорант сам по собі не зменшує виділення поту», — наголошують в Американській академії дерматології.

Що ж насправді означають 72 години захисту

Позначки «24», «48» чи «72 години» не варто сприймати як зворотний відлік до моменту, коли засіб раптово перестане працювати. Ці цифри лише вказують на максимальний час, протягом якого утворені антиперспірантом тимчасові бар’єри в потових залозах можуть зберігатися за ідеальних лабораторних умов, перш ніж природно зникнуть із поверхні шкіри.

Обіцянка тривалого захисту в жодному разі не є рекомендацією уникати душу протягом кількох днів. Навіть використовуючи найпотужніший засіб, людина може і повинна регулярно митися, займатися спортом та вести звичний спосіб життя, адже реальний результат завжди залежатиме від температури повітря, тертя одягу та рівня стресу.

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Чому засіб від поту краще наносити ввечері

Більшість людей за звичкою користуються антиперспірантами одразу після ранкового душу, проте фізіологічно набагато ефективніше робити це саме перед сном. Уночі температура тіла знижується, людина значно менше пітніє, тому активні речовини мають удосталь часу, щоб безперешкодно проникнути в потові канали та надійно там закріпитися.

Дерматологи наполегливо радять наносити такі засоби винятково на абсолютно суху шкіру, адже волога перешкоджає правильній дії компонентів. Крім того, застосування антиперспірантів із вмістом хлориду алюмінію на мокрій шкірі або одразу після гоління пахв суттєво підвищує ризик виникнення неприємного подразнення, печіння та свербежу.

Міфи про шкоду алюмінію та звикання організму

Навколо антиперспірантів десятиліттями ширяться чутки про те, що солі алюмінію нібито провокують розвиток раку молочної залози або хворобу Альцгеймера. Проте Національний інститут раку США та Товариство Альцгеймера офіційно спростовують ці твердження, зазначаючи, що сучасна наука не має жодних переконливих доказів зв’язку між використанням цих косметичних засобів та згаданими захворюваннями.

Експерти також розвіяли популярний міф про те, що організм здатний фізіологічно «звикнути» до певного бренду антиперспіранта, через що той нібито перестає діяти. Насправді раптове зниження ефективності улюбленого засобу найчастіше пов’язане зі зміною гормонального фону, прийомом ліків, літньою спекою або просто неправильним використанням продукту.

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