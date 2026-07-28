Що означають чотири крапки на екрані iPhone і як це виправити

iPhone / © pixabay.com

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Якщо замість звичних смужок сигналу на iPhone з’явилися чотири крапки, це не обов’язково свідчить про поломку телефона. Такий вигляд індикатора зазвичай пов’язаний із відсутністю активного стільникового сервісу – пристрій не під’єднався до мережі оператора або тимчасово її не знаходить.

На екрані iPhone є й інші позначки, тому форму та напис поруч із ними варто читати разом. Зокрема, No Service означає, що сигналу стільникової мережі немає, а SOS only — що повний сервіс вашого оператора недоступний, хоча екстрений виклик через мережу іншого оператора може бути можливим. Це залежить від країни, регіону та доступної мережі.

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Що означають індикатори мережі на iPhone

Apple пояснює, що кількість смужок у статус-барі показує силу стільникового сигналу. Якщо сигналу немає, замість індикатора з’являється напис No Service.

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На iPhone з Dual SIM верхній ряд індикаторів показує силу сигналу лінії, яку використовують для мобільних даних, а нижній — іншої лінії. Тому два ряди позначок можуть стосуватися двох різних SIM або eSIM, а не двох несправностей одного підключення.

Напис SOS only означає, що iPhone не має повного доступу до мережі свого оператора, але в окремих умовах може використати мережу іншого оператора для екстреного виклику.

Чотири крапки та позначка SOS / Фото: applehelp/ / © Reddit

Чому замість смужок можуть з’явитися чотири крапки

Найчастіше причина тимчасова — телефон опинився там, де сигнал слабкий або відсутній. Таке трапляється:

у тунелі чи метро;

у віддаленій місцевості без стабільного покриття;

під час руху, коли сигнал переривається;

у разі тимчасового збою оператора;

після поїздки, коли iPhone ще шукає доступну мережу.

Коли пристрій знову під’єднається до стільникової мережі, крапки мають змінитися на смужки, а їхня кількість покаже силу сигналу. Якщо на iPhone одночасно використовуються дві лінії, перевірте обидва ряди індикаторів і назви операторів у Пункті керування.

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Що перевірити без ризику для налаштувань

Якщо зв’язок не відновлюється після зміни місця, виконайте базові перевірки:

Подивіться, чи працює Wi-Fi, і перевірте через нього повідомлення про можливий збій у вашого оператора. Увімкніть авіарежим приблизно на 10 секунд, а потім вимкніть його. Відкрийте налаштування стільникового зв’язку та переконайтеся, що потрібна лінія ввімкнена. Перезапустіть iPhone і зачекайте кілька хвилин, особливо якщо ви щойно прибули в іншу місцевість або країну. Якщо проблема виникла в роумінгу, перевірте умови свого тарифу перед зміною параметрів передавання даних: це може спричинити додаткову плату.

Не починайте зі скидання мережевих налаштувань або інших радикальних дій. Якщо після повернення в зону стабільного покриття та цих перевірок індикатор не змінюється, зверніться до оператора.

Коли напис SOS важливіший за самі крапки

SOS only вказує на обмежений доступ смартфона до стільникового сервісу, а не на окрему функцію супутникового зв’язку.

Не варто вважати, що напис SOS гарантує можливість екстреного виклику саме у вашій ситуації. Apple окремо застерігає, що це залежить від країни або регіону та доступної мережі.

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Якщо чотири крапки з’являються лише в місці зі слабким покриттям, після повернення сигналу вони зникнуть самі. Якщо ж проблема повторюється всюди, перевірте стан покриття та зверніться до свого оператора.

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