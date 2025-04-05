Що означають кольори кухонних дошок: виявляється це не просто яскравий дизайн

Що означають кухонні дошки різного кольору / © Фото з відкритих джерел

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Кольорова система маркування, яка використовується на професійних кухнях, створена для того, щоб уникнути забруднення продуктів через їхнє перекриття.

Наприклад, червона дошка призначена для м'яса, синя — для риби, зелена — для овочів, а жовта — для готових страв.

Це допомагає зменшити ризик передачі бактерій з сирих продуктів на ті, які не будуть проходити термічну обробку.

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Однак у магазинах часто продають дошки без інструкцій, і покупці використовують одну й ту ж дошку для всього. Це може призвести до кишкових інфекцій і алергій.

Наприклад, після нарізання курки на дошці можуть залишатися бактерії сальмонели. Якщо потім її помити звичайним засобом і порізати на ній фрукти, бактерії потраплять у їжу.

Кольорове маркування допомагає уникнути таких ситуацій: ви просто вибираєте дошку для конкретного виду продукту і миєте її окремо.

Матеріал також відіграє важливу роль. Пластикові дошки легко дезінфікувати, але з часом на них утворюються подряпини, де накопичуються бактерії.

Дерев'яні дошки мають природну антимікробну властивість, але їх треба ретельно висушувати.

Скляні та кам'яні поверхні безпечні, але вони швидко затуплюють ножі.

Найкраще мати набір дошок з різних матеріалів, що відповідають кольоровій схемі. Наприклад, пластикову червону для м'яса, бамбукову зелену для овочів і скляну жовту для сиру.

Виробники часто зосереджуються на дизайні, а не на функціональності, ігноруючи важливі деталі. Яскраві дошки з малюнками приваблюють погляд, але їхній колір не має практичного значення.

Перевіряйте опис товару: якщо зазначено “для м'яса” або “для овочів”, це хороший знак. Якщо ж ні, варто самостійно створити систему маркування.

Догляд за дошками теж важливий для безпеки. Після кожного використання мийте їх гарячою водою з содою, а раз на місяць замочуйте в розчині оцту (1:1 з водою). Для дерев'яних дошок використовуйте мінеральне масло, щоб запобігти їх тріщанням.

І не забувайте: якщо на дошці з'явилися глибокі порізи, її вже слід замінити — навіть окріп не зможе дезінфікувати маленькі тріщини.

Колір дошки — це не просто декоративний елемент, а важливий сигнал. Обирайте їх усвідомлено, і ваша кухня буде набагато безпечнішою.