Що означають позначки на пральній машині та куди засипати порошок і заливати кондиціонер

Позначки на пральній машині: що куди сипати і наливати / © pexels.com

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Кожен із них має своє призначення: один призначений для попереднього прання, другий — для основного, а третій — для кондиціонера. Якщо переплутати відсіки, пральні засоби можуть потрапити в барабан не на тому етапі циклу, через що якість прання погіршиться.

Що означають позначки на лотку пральної машини

Лоток для прального порошку найчастіше складається з трьох відділень. Їхнє розташування може відрізнятися залежно від виробника та моделі техніки, але позначення зазвичай однакові. Щоб правильно користуватися пральною машиною, варто запам’ятати призначення кожного символу.

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Відсік II або 2 — для основного прання

Це відділення використовують найчастіше. Саме сюди потрібно засипати пральний порошок або заливати рідкий засіб для основного циклу прання.

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У цей відсік додають засіб незалежно від того, чи потрібно випрати повсякденний одяг, постільну білизну або речі з помітними забрудненнями. Під час виконання програми пральна машина автоматично забирає засіб із цього відділення у відповідний момент циклу.

Відсік I або 1 — для попереднього прання

Відділення з позначкою I призначене для мийного засобу, який використовують під час попереднього прання.

Ця функція допомагає підготувати до основного циклу речі з сильними забрудненнями. Наприклад, її можна використовувати для робочого одягу, речей після активного відпочинку або текстилю, на якому залишилися складні плями.

Засипати порошок у цей відсік потрібно лише тоді, коли вибрана програма пральної машини передбачає попереднє прання. Якщо такої функції немає, додавати сюди засіб не потрібно.

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Відсік із символом квіточки — для кондиціонера

Третє відділення зазвичай позначене символом квітки. Воно призначене для кондиціонера або ополіскувача для білизни.

Засіб із цього відсіку пральна машина використовує під час останнього етапу циклу. Кондиціонер допомагає зробити тканину м’якшою, полегшує прасування та надає білизні приємного аромату.

Під час наповнення відсіку потрібно стежити за позначкою максимального рівня. Якщо налити більше засобу, ніж передбачено конструкцією лотка, він може потрапити в барабан завчасно.

Куди заливати гель для прання та засипати порошок

Для основного прання пральний порошок зазвичай додають у відсік II. Рідкий гель також можна заливати в це відділення, якщо конструкція лотка передбачає використання рідких засобів.

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У деяких моделях пральних машин є спеціальна вставка або перегородка для гелю. Вона допомагає утримувати рідкий засіб у потрібному відсіку до початку циклу. Якщо такої деталі немає, варто перевірити інструкцію виробника: правила використання рідких засобів можуть відрізнятися.

Кондиціонер потрібно заливати виключно у відділення із символом квіточки. Не варто змішувати його з пральним порошком або гелем в одному відсіку, адже ці засоби використовуються на різних етапах прання.

Що буде, якщо переплутати відсіки пральної машини

Неправильне використання лотка може вплинути на результат прання. Наприклад, якщо засипати порошок у відсік I, але не вибрати програму з попереднім пранням, засіб може не використатися належним чином під час основного циклу.

Якщо ж залити пральний гель у відділення для кондиціонера, він може потрапити до барабана під час полоскання, коли основне прання вже завершилося. У результаті на одязі можуть залишитися сліди мийного засобу, а речі не будуть випрані так якісно, як потрібно.

Також варто стежити за кількістю порошку, гелю та кондиціонера. Надмірна кількість засобів не робить одяг чистішим. Навпаки, залишки мийних речовин можуть накопичуватися на тканині та всередині пральної машини.

Перед використанням нового засобу або незнайомої програми перевіряйте рекомендації виробника. Це допоможе правильно визначити, куди заливати гель, засипати порошок і додавати кондиціонер.

FAQ

Куди сипати порошок у пральній машині — у відсік I чи II?

Пральний порошок для звичайного циклу прання потрібно засипати у відсік II. Відділення I призначене для засобу, який використовують під час попереднього прання. Його заповнюють лише тоді, коли вибрана програма передбачає цей етап.

Куди заливати кондиціонер у пральній машині?

Кондиціонер або ополіскувач для білизни потрібно заливати у відсік із символом квіточки. Пральна машина автоматично використає його під час полоскання. Не перевищуйте позначку максимального рівня, нанесену всередині відділення.

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