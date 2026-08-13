Що означають символи на пральній машині: розшифровка основних піктограм та їхнє значення

Символи на пральній машинці

Реклама

Кожен значок на панелі керування пральної машини створений не для краси, а для того, щоб допомогти нам правильно доглядати за одягом. Вибір правильного режиму захищає тканину від передчасного зношування, економить воду та електроенергію, а також продовжує термін служби самої техніки. Проте на практиці багато користувачів роками роблять одну й ту саму помилку. обирають універсальну програму для всього гардероба, навіть не замислюючись про роль інших піктограм.

Чому важливо розуміти ці позначення та що саме ховається за найпоширенішими символами?

Реклама

Чому не варто використовувати лише одну програму для прання

Сучасні пральні машини налічують десятки інтелектуальних циклів, адаптованих до найрізноманітніших типів волокон, ступенів забруднення та вимог енергозбереження. Ігнорування цих налаштувань зазвичай призводить до неприємних наслідків:

Реклама

занадто швидке віджимання легко руйнує делікатні волокна;

висока температура води може назавжди зіпсувати вовняні чи синтетичні речі, змусивши їх сісти;

надто короткий цикл на низьких температурах не впорається зі складними плямами на щільних тканинах;

бездумне використання максимального нагріву води щоразу збільшує рахунки за світло та руйнує структуру матеріалів.

Експерти наголошують, що єдиного універсального стандарту для всіх виробників не існує. Хоча основні функції у більшості брендів схожі, графічне оформлення може суттєво відрізнятися. Саме тому перед пранням потрібно вивчити інструкці до конкретної вашої моделі.

Головні символи на панелі пральної машини та їхнє значення

1. Символ метелика або пір’їни — делікатне прання

Цей знак створений для найвибагливіших матеріалів — шовку, мережива, атласу, тюлю та речей із декоративними вишивками чи блискітками. Під час такого циклу барабан обертається повільно й максимально м’яко, температура води тримається на мінімальному рівні, а швидкість віджиму суттєво обмежується. Це рятує тендітний одяг від деформації та розривів.

2. Символ спіралі — віджим та зливання води

Спіраль — одна з найпізнаваніших і найпоширеніших піктограм. Вона відповідає за видалення зайвої вологи з речей перед сушінням. Багато моделей дозволяють вручну регулювати кількість обертів (від 400 до 1600 за хвилину):

Високі оберти ідеально підходять для рушників, постільної білизни та щільної бавовни, які добре тримають вологу й витримують навантаження.

Реклама

Низькі оберти або повне вимкнення віджиму рекомендовані для сорочок, суконь, віскози чи вовни, аби уникнути заломів і пошкодження ниток.

3. Квітка бавовни — стандартний цикл для стійких тканин

Цей значок позначає програму для бавовняних виробів, футболок, рушників і постільної білизни. Такі речі витримують інтенсивне обертання барабана та високі температури (від 20 до 90°C). Проте сьогодні експерти радять не зловживати кип’ятінням: температура 60°C оптимальна для дезінфекції постільної білизни чи рушників, тоді як повсякденний одяг чудово відпирається вже за 30–40°C.

4. Програма для синтетичних тканин

Синтетичні волокна (поліестер, поліамід, акрил, еластан) вимагають дбайливого ставлення, оскільки за високих температур вони легко мнуться та деформуються. Знак синтетики може виглядати по-різному залежно від бренду техніки, але сама програма завжди передбачає помірне віджимання та температуру в межах 30–40°C. Це один із найчастіше використовуваних режимів у побуті.

5. Рука в тазі з водою — імітація ручного прання

Такий символ вказує на надзвичайно делікатний режим, який копіює ручні рухи прання. Барабан робить повільні переривчасті рухи, вода має низьку температуру, а віджим зазвичай вимкнений або зведений до мінімуму.

Реклама

Наявність такого режиму на машинці не означає, що в ній можна прати абсолютно все. Якщо на ярличку самого одягу стоїть сувора заборона машинного прання, ризикувати не варто.

6. Клубок вовни — безпечний догляд за натуральною вовною

Вовняні волокна мають схильність звалюватися та катастрофічно змінювати розмір під впливом тертя й гарячої води. Програма з клубом вовни використовує велику кількість води, мінімальні та плавні рухи барабана й низьку температуру, зберігаючи м’якість речей.

Чому не менш важливо читати символи на ярликах одягу

Жодна, навіть найрозумніша пральна машина не врятує річ, якщо ігнорувати інструкції на її внутрішній етикетці:

Таз із водою та цифрою вказує на максимальну допустиму температуру прання.

Таз із перекресленою лінією забороняє будь-яке прання у воді.

Таз із рукою підказує, що допустиме лише ручне очищення.

Трикутник регулює правила використання відбілювачів.

Праска підказує безпечний температурний режим прасування.

Квадрат із колом визначає, чи можна сушити виріб в автоматичній сушарці.

Як щоразу робити правильний вибір

Підсумовуючи всі правила, вибір програми для прання завжди має ґрунтуватися на трьох простих критеріях: тип тканини, ступінь забруднення та рекомендації виробника на етикетці. Екорежими чудово підходять для щоденного оновлення речей, швидкі цикли виручають лише за мінімальних забруднень, а специфічні делікатні програми дарують улюбленим речам довге життя. Якщо ж виникають сумніви щодо конкретного значка на панелі — кілька хвилин, витрачені на перегляд інструкції до пральної машини, гарантовано врятують улюблений одяг від зіпсованого вигляду.

Новини партнерів