Що означає Яблучний Спас: чому це народне свято так називається, традиції, привітання

Яблучний Спас в Україні: традиції, привітання / © unsplash.com

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В серпні українці святкують аж три Спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. Яблучний Спас — другий. Це народна назва великого церковного свята — Преображення Господнього. Воно присвячене Ісусу Христу. За переказами, одного разу Він покликав найближчих своїх учнів, Якова, Івана та Петра, на гору Фавор і там повстав перед ними в оновленій подобі.

Святкуючи Преображення Господнє, ми вшановуємо Його божественну природу. Цей день є нагадуванням, що кожна людина може преобразитися, якщо буде йти шляхом самовдосконалення і молитви.

Яблучний Спас: традиції свята

В народі це свято сприймали, як вшанування нового урожаю. До церкви несли кошики з яблуками, виноградом, голівками маку, медом, щоб там освятити. Додатково кошики обов’язково прикрашали польовими квітами, лікувальними травами.

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Яблука — головний символ свята. Вони вказують на добробут, багатство, достаток. Їх заборонялося вживати до освячення. За легендою, ангели пригощають цього дня яблуками з раю дітей на землі. Тому батькам, діти яких померли в ранньому віці, утримувалися від вживання плодів до освячення церквою, а після цього залишали кілька в храмі, як пожертвування. Існувало навіть повір’я, якщо з’їсти на Спаса яблуко і загадати бажання, воно неодмінно здійсниться.

Також вірили, що Яблучний Спас вказує на кінець літа. Вже починали готуватися до холодної пори року, зокрема, заготовляти фрукти і овочі на зиму. Часто під час варіння компотів чи варення, молилися, примовляючи: “Що загадано, то надумано. Що надумано, то збудеться. Що збудеться, то не минеться”.

В деяких регіонах України на Спаса поминають покійних родичів. В народі вірили, що вони “приходять в гості”, а тому для них виготовляли і запалювали спасівські свічки з воску нового урожаю, наливали медовий напій та кришили хліб.

Що не можна робити в Яблучний Спас

Триває Успенський піст, який розпочинається 1 серпня, а тому забороняється вживати молочні, м’ясні продукти. Хоча на Преображення Господнє церква дозволяє невелике послаблення, додаючи до раціону вино і рибні страви.

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Також не можна:

лаятися, сваритися, лихословити;

розважатися, веселитися, влаштовувати нічні гуляння;

займатися важкою фізичною працею;

вінчатися, грати весілля.

Привітання з Яблучним Спасом

З Яблучним Спасом!

Нехай у твоєму житті завжди буде стиглість — думок, рішень, почуттів. Хай серце наповнюється добром, душа — спокоєм, а дім — щастям і достатком!

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Вітаю з Яблучним Спасом!

Нехай перші освячені яблука принесуть у твоє життя оновлення, любов і світлу надію. Бажаю здоров’я, миру, добробуту та Божої ласки на кожному кроці.

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Яблучний Спас — це час вдячності, щедрості та духовного очищення.

Нехай у цей день Господь благословить тебе і всю твою родину! Хай життя буде соковитим, як стигле яблуко, а серце — щирим і теплим.

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Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Зі святом Преображення Господнього та Яблучним Спасом!

Нехай твоє життя змінюється тільки на краще, серце оновлюється вірою, а душа розквітає добром і світлом!

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Нехай Яблучний Спас принесе у твоє життя мир, любов, гармонію та солодкі миті щастя.

Бажаю, щоб у твоїй оселі завжди панувала радість, а доля дарувала лише добрі плоди!