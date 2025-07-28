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Що означає Яблучний Спас: чому це народне свято так називається, традиції, привітання
За новоюліанським календарем українські віряни святкуватимуть Яблучний Спас 6 серпня (до 1 вересня 2023 року — 19 серпня). В Церкві свято носить назву Преображення Господнє.
В серпні українці святкують аж три Спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. Яблучний Спас — другий. Це народна назва великого церковного свята — Преображення Господнього. Воно присвячене Ісусу Христу. За переказами, одного разу Він покликав найближчих своїх учнів, Якова, Івана та Петра, на гору Фавор і там повстав перед ними в оновленій подобі.
Святкуючи Преображення Господнє, ми вшановуємо Його божественну природу. Цей день є нагадуванням, що кожна людина може преобразитися, якщо буде йти шляхом самовдосконалення і молитви.
Яблучний Спас: традиції свята
В народі це свято сприймали, як вшанування нового урожаю. До церкви несли кошики з яблуками, виноградом, голівками маку, медом, щоб там освятити. Додатково кошики обов’язково прикрашали польовими квітами, лікувальними травами.
Яблука — головний символ свята. Вони вказують на добробут, багатство, достаток. Їх заборонялося вживати до освячення. За легендою, ангели пригощають цього дня яблуками з раю дітей на землі. Тому батькам, діти яких померли в ранньому віці, утримувалися від вживання плодів до освячення церквою, а після цього залишали кілька в храмі, як пожертвування. Існувало навіть повір’я, якщо з’їсти на Спаса яблуко і загадати бажання, воно неодмінно здійсниться.
Також вірили, що Яблучний Спас вказує на кінець літа. Вже починали готуватися до холодної пори року, зокрема, заготовляти фрукти і овочі на зиму. Часто під час варіння компотів чи варення, молилися, примовляючи: “Що загадано, то надумано. Що надумано, то збудеться. Що збудеться, то не минеться”.
В деяких регіонах України на Спаса поминають покійних родичів. В народі вірили, що вони “приходять в гості”, а тому для них виготовляли і запалювали спасівські свічки з воску нового урожаю, наливали медовий напій та кришили хліб.
Що не можна робити в Яблучний Спас
Триває Успенський піст, який розпочинається 1 серпня, а тому забороняється вживати молочні, м’ясні продукти. Хоча на Преображення Господнє церква дозволяє невелике послаблення, додаючи до раціону вино і рибні страви.
Також не можна:
лаятися, сваритися, лихословити;
розважатися, веселитися, влаштовувати нічні гуляння;
займатися важкою фізичною працею;
вінчатися, грати весілля.
Привітання з Яблучним Спасом
З Яблучним Спасом!
Нехай у твоєму житті завжди буде стиглість — думок, рішень, почуттів. Хай серце наповнюється добром, душа — спокоєм, а дім — щастям і достатком!
Вітаю з Яблучним Спасом!
Нехай перші освячені яблука принесуть у твоє життя оновлення, любов і світлу надію. Бажаю здоров’я, миру, добробуту та Божої ласки на кожному кроці.
Яблучний Спас — це час вдячності, щедрості та духовного очищення.
Нехай у цей день Господь благословить тебе і всю твою родину! Хай життя буде соковитим, як стигле яблуко, а серце — щирим і теплим.
Зі святом Преображення Господнього та Яблучним Спасом!
Нехай твоє життя змінюється тільки на краще, серце оновлюється вірою, а душа розквітає добром і світлом!
Нехай Яблучний Спас принесе у твоє життя мир, любов, гармонію та солодкі миті щастя.
Бажаю, щоб у твоїй оселі завжди панувала радість, а доля дарувала лише добрі плоди!