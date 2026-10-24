Що означає індикатор тиску в шинах і чому він може горіти за нормального тиску

Що означає індикатор тиску в шинах / © Фото з відкритих джерел

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Тому, якщо індикатор тиску в шинах не гасне після підкачування коліс, варто перевірити не лише самі шини, а й електронну систему автомобіля.

Що означає індикатор тиску в шинах

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) — це система контролю тиску в шинах, яка попереджає водія, коли тиск у колесах опускається нижче допустимого рівня. Вона допомагає вчасно виявити проблему, адже недостатньо накачані шини можуть погіршувати керованість автомобіля, збільшувати витрату пального та швидше зношуватися.

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Залежно від конструкції автомобіля система працює за допомогою датчиків, установлених безпосередньо в колесах, або використовує дані датчиків ABS для непрямого визначення зміни тиску.

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Якщо тиск справді знизився, індикатор сигналізує про необхідність перевірки. Проте коли всі шини накачані відповідно до рекомендацій виробника, а попередження залишається, причина може бути в іншому.

Чому лампочка тиску в шинах може горіти за нормального тиску

Є кілька поширених причин, через які система TPMS продовжує показувати попередження навіть після перевірки коліс.

Вийшов із ладу датчик тиску

Датчики, установлені всередині коліс, працюють від невеликих батарей. З часом їхній заряд вичерпується, через що датчик перестає передавати інформацію про тиск. Також він може пошкодитися під час заміни шин або обслуговування колеса.

У такому випадку система не отримує коректних даних і може продовжувати сигналізувати про несправність. Для розв’язання проблеми потрібна діагностика, а іноді — заміна датчика.

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Систему потрібно повторно налаштувати

Після сезонної заміни коліс, ротації шин або встановлення нового датчика автомобілю іноді потрібно повторно визначити розташування коліс чи синхронізувати систему.

У деяких моделях для цього передбачена процедура скидання TPMS. В інших автомобілях система налаштовується автоматично після певного часу руху. Точний порядок дій залежить від марки та моделі авто, тому варто перевірити інструкцію виробника.

Температура повітря знизилася

У холодну погоду тиск у шинах зменшується. Через це індикатор може загорітися вранці або після різкого похолодання, хоча напередодні колеса здавалися достатньо накачаними.

Перевіряти тиск бажано на холодних шинах, використовуючи манометр. Нормативні значення зазвичай зазначені на наклейці в отворі водійських дверей або в посібнику з експлуатації. Орієнтуватися лише на позначення максимального тиску на боковині шини не варто.

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Є проблема з електронікою

Причиною попередження можуть бути несправність приймача сигналу, пошкодження електричних з’єднань або збій у роботі блока керування. Такі ситуації трапляються рідше, ніж звичайне зниження тиску чи розрядження батареї датчика, але їх також потрібно враховувати.

Якщо перевірка шин і стандартне скидання індикатора не допомогли, діагностика на СТО дасть змогу визначити, чи передають датчики інформацію та чи правильно її обробляє система.

Що робити, якщо індикатор тиску в шинах не гасне

Передусім не варто ігнорувати попередження або намагатися вимкнути його без з’ясування причини. Дійте послідовно:

Перевірте тиск у всіх шинах. Виміряйте його манометром на холодних колесах і порівняйте результати з рекомендаціями виробника. Огляньте шини. Переконайтеся, що немає проколів, порізів, здуття боковин або інших видимих пошкоджень. Перевірте інструкцію до автомобіля. Якщо тиск нормальний, з’ясуйте, чи потрібне ручне скидання TPMS або повторна ініціалізація системи. Зверніться на діагностику. Якщо індикатор продовжує горіти або блимає, фахівець зможе перевірити датчики та електроніку.

Якщо шина помітно спущена, автомобіль поводиться нестабільно або є ознаки пошкодження колеса, зупиніться в безпечному місці та не продовжуйте рух до перевірки. Навіть коли зовні все має нормальний вигляд, несправний датчик може приховувати реальне падіння тиску.

Як запобігти появі попередження

Щоб зменшити ризик проблем із системою TPMS, перевіряйте тиск у шинах щонайменше раз на місяць і перед тривалими поїздками. Після сезонної заміни коліс переконайтеся, що датчики сумісні з автомобілем і правильно налаштовані.

Також повідомляйте працівникам шиномонтажу про наявність системи контролю тиску: необережне поводження з колесом може пошкодити датчик. Якщо попередження з’являється регулярно, не відкладайте діагностику.

Індикатор тиску в шинах може сигналізувати як про недостатню кількість повітря, так і про несправність самої системи контролю. Тому найкращий спосіб усунути проблему — спочатку виміряти тиск, а потім перевірити TPMS, якщо показники відповідають нормі.

FAQ

Чи можна їздити, якщо горить індикатор тиску в шинах?

Спочатку потрібно перевірити тиск у всіх колесах. Якщо він нижчий за норму, шину слід підкачати та з’ясувати причину втрати повітря. Якщо тиск правильний, але індикатор не гасне, можлива несправність датчика або системи TPMS. У такому разі варто якнайшвидше провести діагностику й не покладатися на попередження системи до усунення несправності.

Як скинути індикатор тиску в шинах?

Спосіб залежить від автомобіля. У деяких моделях потрібно натиснути кнопку скидання TPMS або скористатися меню налаштувань, в інших система оновлює показники автоматично після руху. Перед скиданням перевірте тиск у шинах і виконайте процедуру, зазначену в інструкції. Якщо індикатор блимає або повертається після скидання, потрібна діагностика системи.

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