Що означає, коли тварина довго дивиться в одну точку

Чому коти і собаки дивляться в одну точку / © Associated Press

Багато господарів помічали, як їхні чотирилапі улюбленці на тривалий час завмирають, дивлячись в одну точку. Хоча народні повір’я часто пов’язують це з їхньою здатністю бачити привидів, наука пропонує значно раціональніші пояснення, засновані на фізіології тварин.

Чому коти можуть довго дивитися в одну точку

Головна причина криється в надзвичайній чутливості органів чуття. Завдяки здатності бачити в ультрафіолетовому спектрі, коти сприймають світ зовсім інакше.

Там, де людина бачить порожню білу стіну, кіт може помічати гру світла, дрібні частинки пилу або візерунки, що відбивають УФ-промені. Це допомагає їм краще орієнтуватися в сутінках і вистежувати здобич за ледь помітними слідами.

Завдяки здатності бачити в ультрафіолетовому спектрі, коти сприймають світ зовсім інакше / © pexels.com

Окрім зору, важливу роль відіграють й інші чинники:

тварина може реагувати на шурхіт миші за стіною або звук комах, який люди не здатні почути;

пильний погляд може бути частиною полювання на уявну здобич або способом уникнути прямого конфлікту з іншими тваринами, демонструючи спокій;

іноді коти вивчають кут, шукаючи альтернативне місце для туалету, що може вказувати на брудний лоток або навіть на проблеми зі здоров’ям, як-от сечокам’яна хвороба.

Що каже наука про собак

Фахівці з Американського клубу собаківництва підтверджують, що аналогічна поведінка у собак також зумовлена фізіологією. Завдяки особливостям свого зору та слуху, собаки фіксують рухи об’єктів у темряві або віддалені звуки сирен.

Собака може дивитися в одну точку просто від нудьги / © Associated Press

Вночі, коли навколишній шум стихає, будь-який дрібний подразник стає для пса очевидним приводом для гавкоту чи пильного спостереження. Також собака може дивитися в одну точку просто від нудьги, намагаючись залучити господаря до гри.

Тому, коли ваша тварина довго дивиться в одну точку, це не означає, що вона бачить потойбічний світ. Це є результатом роботи їхніх «надчутливих природних радарів». У більшості випадків це звичайна цікавість до світу.

