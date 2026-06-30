Що означає жовта квітка в камері iPhone: коли вона з’являється і як її вимкнути

Чому з’являється значок квітки на камері iPhone / © pexels.com

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Він з’являється не завжди, а лише в певних умовах, через що багато користувачів вважають його випадковим або навіть помилкою. Насправді це не збій, а корисна функція смартфона.

Що означає значок квітки в камері iPhone

Значок квітки на екрані камери iPhone сигналізує про активацію макрорежиму знімання. Це спеціальний режим, який дозволяє знімати дуже дрібні об’єкти з максимально близької відстані, зберігаючи високу деталізацію.

Коли ви наближаєте камеру до об’єкта на кілька сантиметрів, iPhone автоматично перемикається на надширококутний об’єктив і вмикає макрознімання. Саме в цей момент і з’являється іконка квітки на екрані.

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Чому значок квітки з’являється «раптово»

Багатьом користувачам здається, що значок виникає випадково. Насправді він активується автоматично, коли система визначає, що:

об’єкт знаходиться дуже близько до камери;

потрібна деталізація дрібних елементів;

доцільно переключитися на ультраширокий об’єктив.

Тобто iPhone сам «вирішує», коли ввімкнути макро, щоб покращити якість фото.

На яких iPhone працює макрорежим

Функція макрознімання доступна не на всіх моделях. Зазвичай вона є на:

iPhone 13 Pro та новіших Pro-моделях

iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 16 (частково також у базових версіях)

новіших поколіннях

У моделях без додаткового об’єктива (наприклад, деякі версії iPhone SE або «e”-моделі) ця функція може бути недоступною.

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Як працює макрознімання на iPhone

Макрорежим використовує надширококутну камеру, яка дозволяє:

фокусуватися на об’єктах на відстані до кількох сантиметрів;

знімати дрібні деталі (текстури, рослини, предмети);

створювати фото з ефектом збільшення без втрати різкості.

Це особливо корисно для знімання природи, їжі, текстур або дрібних предметів.

Чи можна вимкнути значок квітки

Так, користувач може вимкнути автоматичне перемикання макрорежиму.

Для цього потрібно:

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Відкрити «Налаштування». Перейти в розділ «Камера». Знайти опцію «Керування макрорежимом». Вимкнути або налаштувати вручну.

Після цього iPhone не буде автоматично перемикатися в макрорежим, а значок квітки з’являтиметься рідше або не буде активним.

Переваги макрорежиму

Макрознімання дає користувачам кілька важливих переваг:

висока деталізація дрібних об’єктів;

чіткі фото з близької відстані;

автоматичне покращення якості знімання;

можливість творчих ракурсів.

FAQ

Що означає квітка на камері iPhone?

Значок квітки означає, що iPhone увімкнув макрорежим, який використовується для знімання об’єктів на дуже близькій відстані.

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Чому iPhone сам вмикає макрорежим?

iPhone автоматично активує макрознімання, коли ви підносите камеру близько до об’єкта, щоб покращити різкість і деталізацію фото.

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