Чому люди сплять у шкарпетках / © unsplash.com

Звичка спати в шкарпетках здається дрібницею, яка не має жодного значення. Однак психологи переконують, що такі ритуали часто багато розповідають про стан нервової системи, рівень внутрішнього спокою та навіть про те, як людина переживає стрес. Чому ж одні категорично не переносять шкарпетки в ліжку, а інші без них не можуть заснути? І що говорить про людину ця звичка?

Потреба у відчутті безпеки

Психологи зазначають, що люди, які люблять засинати в шкарпетках, часто більше потребують фізичного відчуття захищеності. М’яка тканина, що огортає стопи, діє на мозок як сигнал: «Тут тепло і безпечно, можна розслабитися». Для деяких це своєрідний спосіб зняти напругу після важкого дня, насиченого емоціями або фізичною втомою. Шкарпетки стають маленьким, але стабільним елементом комфорту, який допомагає швидше перейти у стан сну.

Контроль температури як спосіб заспокоїтися

Нічні шкарпетки часто говорять про те, що людині важко швидко вирівнювати температуру тіла. Коли стопи мерзнуть, організм втрачає здатність повністю розслабитися, що може затягувати процес засинання. У таких людей терморегуляція є більш чутливою, і будь-який холод викликає дискомфорт. Відчуття тепла сприяє розширенню судин і сигналізує нервовій системі, що стресу немає — отже, час спати. Це природний механізм, який пояснює, чому шкарпетки іноді працюють краще за теплу ковдру.

Глибоке бажання фізичного комфорту

Є й простіше пояснення: деякі люди просто не люблять відчувати оголені стопи. Для них важливий сам контакт тканини зі шкірою, що дарує відчуття м’якості й затишку. Це не стільки психологічна потреба в захисті, скільки вираження любові до максимального фізичного комфорту. Психологи пояснюють: такі люди зазвичай прагнуть облаштовувати свій побут так, щоб навіть найменші дрібниці приносили приємні відчуття.