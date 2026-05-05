Що паркан говорить про статус господаря: від бажання виділитись до справжнього аристократизму

Вибір огорожі видає ваш статус, смак і навіть ставлення до сусідів.

Світлана Несчетна
Дерев'яний паркан

Паркан — це ваша візитівка. Вибір огорожі видає ваш статус, смак і навіть ставлення до сусідів.

Про це пише британське видання The Daily Mail.

Виявляється, популярний «сірий колір» може свідчити про несмак, а справжній аристократизм криється в «невидимих» межах.

Ось що ваш паркан розповідає про вас:

Звичайна дерев’яна «плетінка» — прагматик

Це найдешевший і найпопулярніший варіант. За словами дизайнерки Джордани Ашкеназі, такий паркан транслює енергію «і так зійде».

  • Про що це каже: Власник цінує функціональність вище за дизайн. Вам просто потрібно було закрити дірку в межі й рухатися далі. Жодного пафосу, лише сухий розрахунок.

Вертикальна дошка — міцний середній клас

Це дорожчий і надійніший варіант традиційного паркану.

  • Про що це каже: Ви дбаєте про те, що подумають сусіди. Ви не хочете бути тим, чий будинок псує вигляд благополучного кварталу. Це вибір людей, у яких усе має бути «правильно», акуратно та доглянуто.

Сіра фарба — «жертва моди»

Дизайнери б’ють на сполох: фарбування паркану в сірий колір, щоб він мав «сучасний» вигляд — це пряма дорога до несмаку.

  • Про що це каже: Ви відчайдушно намагаєтеся бути в тренді. На думку експертів, сірий колір на вулиці без належного озеленення має безжиттєвий і дешевий вигляд. Це енергія «надто стараюся, але не виходить». Хочете виглядати дорожче? Обирайте оливкові або натуральні земляні відтінки.

Рейкові екрани — «інстаграмний» шик

Дорогі рейки, часто з червоного кедра, встановлені з ідеальним інтервалом.

  • Про що це каже: Тут живуть молоді, успішні й схильні до дизайну люди. Це дуже «інстаграмний» стиль, де кожен міліметр продуманий. Проте, якщо все навколо так само ідеально вилизане, сад може здаватися занадто штучним.

Жива огорожа або камінь — справжній аристократизм

Паркани, які не схожі на паркани (стіни з плющем, живоплоти або натуральний камінь).

  • Про що це каже: Ви «старі гроші» або людина з бездоганним смаком. Ви розумієте, що сад має виглядати природно, а не як виставка будматеріалів. Це витончено, спокійно та дорого. Але пам’ятайте: аристократизм перетворюється на хаос, якщо плющ вчасно не підстригти.

Декоративний метал — «нові гроші»

Чорні металеві панелі з візерунками або квітами.

  • Про що це каже: Ви хочете виділитися і показати, що у вас є кошти на «дизайнерську річ». Але є нюанс: такі рішення дуже швидко виходять із моди й часто виглядають заважкими та неприродними для саду.

Бамбук або лоза — тимчасовий варіант

Швидкі рішення, які можна купити в супермаркеті й встановити за годину.

  • Про що це каже: Енергія «студентського житла» або тимчасового перепочинку. Це виглядає як спроба швидко залатати проблему, а не як продуманий елемент дому.

Висота теж має значення

  • Низький паркан: ви товариська людина, відкрита до світу та розмов із сусідами.

  • Паркан 2 метри: приватність — ваш бог. Ви хочете повного контролю над своїм простором і чіткої дистанції.

