Що першим класти в борщ — картоплю чи капусту: професійні кухарі нарешті дали чітку відповідь

Від послідовності додавання інгредієнтів залежить смак, колір і густота традиційної української страви.

Як правильно варити борщ

Порядок закладання інгредієнтів у борщ — це тема, яка викликає суперечки десятиліттями. У кожній родині існує свій «єдино правильний» метод, а деякі господині навіть вважають цю послідовність сімейною таємницею. До того ж, професійні кухарі наголошують: смак борщу формується не лише якістю продуктів, а й тим, у якій послідовності вони потрапляють до каструлі.

Що класти першим у борщ — картоплю чи капусту

Першою йде картопля. Саме картоплю кухарі радять опускати в киплячий бульйон першою, і ось чому.

  • Картопля потребує більше часу для рівномірного приготування. Вона вариться довше, ніж капуста. Якщо додати її пізніше, борщ вийде із м’якою капустою, але з недовареною картоплею або, навпаки, з перевареною капустою.

  • Картопля виділяє крохмаль — і борщ стає густішим. Професіонали кажуть: саме картопля формує тіло борщу. Вона додає легкої густоти, яка робить смак страви значно глибшим.

  • Правильна послідовність впливає на аромат. Картопля вбирає частину смакових нот бульйону, роблячи його м’яким і збалансованим. Якщо її додати після капусти, цей ефект втрачається.

Коли додавати капусту в борщ

Капусту кладуть лише після того, як картопля наполовину зварилася. Це приблизно через 10-15 хвилин. Чому так:

  • капуста готується набагато швидше;

  • за тривалого варіння вона втрачає хрусткість і стає ватяною;

  • довга термічна обробка робить смак борщу пласким;

  • надмірне кипіння руйнує текстуру капустяних волокон.

Тому професійні кухарі радять додавати її майже наприкінці, щоб вона залишилася ніжною, з легким хрумким ефектом.

