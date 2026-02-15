- Дата публікації
Що першим класти в борщ — картоплю чи капусту: професійні кухарі нарешті дали чітку відповідь
Від послідовності додавання інгредієнтів залежить смак, колір і густота традиційної української страви.
Порядок закладання інгредієнтів у борщ — це тема, яка викликає суперечки десятиліттями. У кожній родині існує свій «єдино правильний» метод, а деякі господині навіть вважають цю послідовність сімейною таємницею. До того ж, професійні кухарі наголошують: смак борщу формується не лише якістю продуктів, а й тим, у якій послідовності вони потрапляють до каструлі.
Що класти першим у борщ — картоплю чи капусту
Першою йде картопля. Саме картоплю кухарі радять опускати в киплячий бульйон першою, і ось чому.
Картопля потребує більше часу для рівномірного приготування. Вона вариться довше, ніж капуста. Якщо додати її пізніше, борщ вийде із м’якою капустою, але з недовареною картоплею або, навпаки, з перевареною капустою.
Картопля виділяє крохмаль — і борщ стає густішим. Професіонали кажуть: саме картопля формує тіло борщу. Вона додає легкої густоти, яка робить смак страви значно глибшим.
Правильна послідовність впливає на аромат. Картопля вбирає частину смакових нот бульйону, роблячи його м’яким і збалансованим. Якщо її додати після капусти, цей ефект втрачається.
Коли додавати капусту в борщ
Капусту кладуть лише після того, як картопля наполовину зварилася. Це приблизно через 10-15 хвилин. Чому так:
капуста готується набагато швидше;
за тривалого варіння вона втрачає хрусткість і стає ватяною;
довга термічна обробка робить смак борщу пласким;
надмірне кипіння руйнує текстуру капустяних волокон.
Тому професійні кухарі радять додавати її майже наприкінці, щоб вона залишилася ніжною, з легким хрумким ефектом.