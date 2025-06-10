Українці потрапили у рейтинг по відвідуванню піратських сайтів: що "піратили" найбільше

Онлайн-піратство / © rnns.ru

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Онлайн-піратство залишається значною проблемою. Навіть попри зниження загального трафіку піратських сайтів до 216 мільярдів відвідувань у 2024 році, у порівнянні з 229 мільярдами у 2023.

Про це повідомляє TorrentFreak.

Ці дані від MUSO, що відстежує піратство, надають цінну інформацію про поточні тенденції. Особливо, щодо відмінностей між категоріями контенту. Крім відвідувань сайтів, значну роль у загальній картині відіграє також потокове IPTV.

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Американський слід та домінування телевізійного піратства

Сполучені Штати лідирують за кількістю відвідувань піратських сайтів. На них припадає понад 12% усього піратського трафіку. Це 26,7 мільярда відвідувань у 2024 році.

Далі йде Індія з 17,6 мільярдами. Росія, Індонезія та В’єтнам також входять до п’ятірки лідерів. Якщо подивитися на кількість відвідувань на одного користувача інтернету, то Канада та Україна є першими.

Рейтинг відвідування піратських сайтів / © torrentfreak.com

Телевізійні шоу є найпопулярнішими серед піратів. Вони становлять більше 44,6% усіх відвідувань піратських сайтів. Видавнича справа на другому місці з 30,7%. Фільми, програми та музика менш популярні.

Несподіваний злет піратства манги

Хоча загальний трафік піратських сайтів зменшився, видавнича справа показала значне зростання. Кількість відвідувань піратських сайтів з книгами та журналами зросла на 4,3%, до 66,4 мільярда.

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Більша частина цього зростання (понад 70%) припадає на мангу. Піратство звичайних книг залишається на рівні 5%.

Зростання піратства манги є новим явищем. За останні п’ять років воно збільшилося більш ніж на 100%. При цьому загальний обсяг піратського трафіку майже не змінився.

Цікаво, що США є лідером за попитом на піратську мангу. За ними йдуть Індонезія та Росія. Японія, де манга з’явилася, посідає п’яте місце у цій категорії. Це дивно, адже Японія не входить до 15 країн з найбільшим загальним піратським трафіком.

Падіння піратства у сфері музики та кіно

На противагу зростанню піратства у видавничій справі, категорії музики та фільмів зазнали значного спаду. Кількість відвідувань піратських сайтів з фільмами знизилася на 18% у 2024 році. MUSO пояснює це «легшим календарем блокбастерів», що призвів до зменшення піків піратства через меншу кількість гучних релізів.

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У музичній категорії спостерігалося ще більше падіння — на 19%. Однак тут причини більш оптимістичні для правовласників. За даними MUSO, це частково пов’язано з «безпечними екосистемами додатків» та «широким впровадженням ліцензованих платформ, таких як Spotify та Apple Music».

Піратство як індикатор ринкового попиту

MUSO підкреслює, що піратство не завжди спричинене лише недоступністю контенту. Важливу роль відіграють також легальні канали, цінова політика та фрагментація ринку. Компанія вважає, що піратство є цінним «ринковим сигналом», що вказує на незадоволений попит: «Аудиторія хоче контенту, але легальні канали занадто повільні, занадто фрагментовані або занадто дорогі», — пояснює MUSO.

Окрім аналізу попиту, дані про піратство мають і практичне застосування. Відстежуючи найпопулярніші піратські сайти, правовласники можуть використовувати цю інформацію для ефективнішого блокування доступу. Однак, чи дійсно блокування зупинить людей від пошуку альтернатив — залишається предметом дискусії. Можливо, майбутні плани США щодо блокування піратських сайтів нададуть більше інформації з цього приводу.

Раніше повідомлялося, в Україні заблокували понад 500 піратських і проросійських сайтів. Ініціатива «Чисте небо» щоденно виявляє та допомагає блокувати токсичні медіасервіси, що порушують авторські права або впливають на свідомість глядачів через дезінформацію.

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