Що подарувати дітям на Новий рік: ідеї подарунків для різного віку

Новорічні подарунки

Новий рік завжди асоціюється з чарівною атмосферою та особливим очікуванням дива, особливо для дітей. Пошук ідеального подарунку під ялинку часто перетворюється на справжній і складний квест для батьків, бабусь та дідусів.

Як догодити дитині, у якої, здається, вже все є, як не помилитися з вибором для вибагливого підлітка? Секрет успіху доволі простий: необхідно брати до уваги не лише вік дитини, а й актуальні тенденції кінця 2025 року. Експерти рекомендують дарувати не тільки розважальні іграшки, а й корисні подарунки, що розвивають, які є широко доступними на українському ринку.

Ми підготували список ідей, який допоможе зорієнтуватися в трендах і обрати ідеальні подарунки для дітей різного віку.

Що подарувати найменшим дітям, від народження до трьох років

Для цієї наймолодшої категорії подарунки повинні бути абсолютно безпечними, гіпоалергенними та націленими на активний розвиток сенсорних, моторних та мовних навичок. У цьому віці діти активно пізнають світ через дотик, звук та розпізнавання кольорів. Тому гарними подарункми будуть:

Килимки та ігрові центри є чудовим розвиваючим подарунком. Сучасні моделі, доступні у вітчизняних магазинах, зазвичай мають міцні дуги з підвісками, а також доповнені інтерактивними блоками та елементами, що розвивають, які можуть мати україномовне озвучення пісень та фраз. Такі центри часто містять шарудіння, музичні кнопки та дзеркальця, які стимулюють сенсорне сприйняття малюка, лежачи на животі або спині.

Сортери та пірамідки — це класичні іграшки, які завжди залишаються актуальними та необхідними для розвитку дрібної моторики та логіки. Наразі популярні сортери, виконані у вигляді кумедних звірят, які видають мелодії при правильному виборі форми.

ідеї подарунків

Бізіборди та бізикуби, які легко знайти в асортименті українських виробників, — це дошки чи куби з безліччю замочків, кнопок та шнурівок. Вони допомагають малюкові освоїти базові побутові механізми, відмінно займають дитину та не потребують електрики.

Екологічні конструктори виконані з перероблених чи натуральних матеріалів. Це можуть бути великі кубики або фігурки тварин, виготовлені з турботою про природу.

Набір фігурок тварин. Дітям від півтора року можна подарувати реалістичні фігурки, які познайомлять із навколишнім світом. Важливо обирати якісні набори, де дотримані пропорції (слон має бути більшим за лисицю), щоб формувати правильне уявлення про простір.

Книги з тактильними елементами, які широко представлені на українському книжковому ринку, — це барвисті книги-іграшки з віконцями та сторінками з різними текстурами. Вони не лише захоплюють дитину, а й стимулюють мовний апарат.

Перший транспорт — чудовий подарунок, що забезпечить активне проведення часу. Це можуть бути біговелі, які допомагають навчитися балансувати, або невеликі електромобілі.

Що подарувати дошкільнятам (3-7 років)

У дошкільному віці на перше місце виходить творчість, активна уява та м’яка підготовка до школи. Подарунки для дітей цієї категорії мають стимулювати їхню фантазію та креативність.

3D-ручки — це одна з найгарячіших новинок на ринку іграшок цього року, що розвивають просторове мислення. Важливо обирати моделі із низькотемпературними пластиками, які є безпечними для дитячих рук.

Набори для наукових дослідів — комплекти для вирощування кристалів, які легко знайти у відділах розвиваючих товарів. Ці набори в ігровій формі пояснюють основи фізики та хімії.

Набори для наукових дослідів

Мольберти та набори для творчості — стаціонарні мольберти або великі набори для малювання у валізках, що включають всі необхідні матеріали.

Набори для прикрас — комплекти для створення браслетів та намиста своїми руками. Це чудовий подарунок дівчинці на Новий рік, який розвиває дрібну моторику та почуття стилю.

Сюжетні конструктори на теми замків, ферм та поліцейських ділянок, а також конструктори з персонажами нових мультсеріалів 2025 року.

Інтерактивні роботи-вихованці, які можуть співати та розповідати історії.

Проектори-нічники та домашні планетарії — створюють чарівну атмосферу та допомагають дітям впоратися зі страхом темряви.

Ігрові бластери та автотреки. Очікуваним подарунком хлопчику на Новий рік стане гоночний автотрек чи сучасний ігровий бластер.

Що подарувати школярам віком 7–12 років

Середній шкільний вік — це час активного навчання, формування хобі та першого інтересу до сучасних технологій. Подарунки мають поєднувати освітню цінність та інтерактивність.

Інтерактивні глобуси та енциклопедії. Сьогодні це пристрої, які при наведенні смартфона показують розширену інформацію про країни та пам’ятки.

Набори для робототехніки та програмування — комплекти, що дозволяють зібрати та запрограмувати простого робота.

Електронні книги та планшети — сучасні електронні книги з технологією e-ink легко придбати, і вони не псують зір.

Настільні ігри — складні логічні ігри, присвячені економіці, історії та науці, які доступні в усіх спеціалізованих магазинах.

Настільні ігри

Набори для скрапбукінгу та ведення щоденників — комплекти з наклейками та маркерами. Це чудовий подарунок дівчинці на Новий рік.

Колекційні фігурки за мотивами популярних ігор чи серіалів, які зараз популярні.

Фотоапарат миттєвого друку — миттєві знімки. Це чудова можливість ділитися враженнями, які можна знайти у відділах фототехніки.

Спортивний інвентар — скейтборд, ролики чи гіроскутер для активного часу на свіжому повітрі.

Ідеї новорічних подарунків для підлітків (12+ років): хитрий запит

Вибір подарунка для підлітка вимагає делікатності та знання трендів, оскільки головне для тінейджера — це його соціальний статус та самовираження.

Бездротові навушники з шумопоглинанням — необхідний аксесуар, доступний у будь-якому магазині електроніки, який дозволяє зосередитись на навчанні або відпочити від навколишнього світу.

Ігрова гарнітура. Для геймерів стануть у пригоді ігрова консоль, механічна клавіатура або vr-гарнітура.

Розумний годинник або фітнес-браслет — гаджети, які допомагають стежити за активністю та здоров’ям.

Кишеньковий термопринтер для наклейок. Такий пристрій дозволяє друкувати стікери та нотатки прямо зі смартфона.

Сертифікат у магазин одягу або взуття. Підлітки вважають за краще вибирати речі самі, і сертифікат у популярні мережі завжди буде гідно оцінений.

Набір для макіяжу або догляду за собою Якісний догляд або лімітована косметичка — відмінний подарунок дівчинці на Новий рік.