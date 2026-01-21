ТСН у соціальних мережах

Що подарувати дівчині на День святого Валентина 2026 року: топ-10 презентів

День святого Валентина — це чудова нагода показати своїй коханій, як сильно ви її цінуєте. Але вибір подарунка іноді стає справжнім викликом: хочеться, щоб він був і романтичним, і практичним, і незабутнім.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що подарувати дівчині на День святого Валентина

Що подарувати дівчині на День святого Валентина / © pexels.com

У цій статті ТСН.ua зібрав топ-10 ідей подарунків для дівчини на День святого Валентина, які точно припадуть їй до душі.

Ювелірні прикраси

Ювелірні вироби завжди залишаються популярним і романтичним подарунком. Сережки, кулони або браслети з гравіюванням можуть стати символом вашого кохання. Особливо цінними є прикраси з сердечками або ініціалами закоханих.

Романтичний сюрприз

Запросіть її на вечерю при свічках або організуйте пікнік на природі. Такі моменти створюють спогади, які залишаються на все життя. Романтика важлива не тільки в подарунках, а й у враженнях.

Парфуми

Аромат здатен підкреслити індивідуальність дівчини. Вибирайте парфуми з ніжними квітковими або фруктовими нотками. Якщо сумніваєтесь, можна обрати подарунковий набір з декількома мініатюрами.

Косметика та догляд за шкірою

Набори доглядової косметики, маски для обличчя чи розкішний крем для рук — практичний і приємний подарунок. Він покаже, що ви дбаєте про її комфорт і красу.

Книжка її мрії

Якщо ваша дівчина любить читати, книжка стане чудовим подарунком. Особливо цінні видання з автографом автора або колекційні видання. До книжки можна додати персональну листівку з побажаннями.

Романтична листівка або любовний купон

Невеликий, але щирий подарунок може стати символом вашого кохання. Листівка з теплими словами або купон на спільну вечерю чи кіновечір додає особливого шарму святу.

Аксесуари

Шарфи, сумки, рукавички або стильні ремінці — ідеальні подарунки для модниць. Головне — знати її стиль і вподобання, щоб аксесуар став улюбленим.

Техніка для хобі

Якщо дівчина захоплюється фотографією, малюванням або спортом, можна подарувати гаджет або аксесуар для її захоплення. Це покаже вашу увагу до її інтересів і підтримку.

Романтична поїздка

Мінівідпустка на вихідні або поїздка до затишного містечка подарують нові враження і незабутні моменти разом. Подарунок у вигляді досвіду часто цінується більше, ніж матеріальні речі.

Персоналізовані подарунки

Кружка з вашим фото, фотокнижка спільних моментів або плед з вишитими ініціалами — такі подарунки створюють відчуття унікальності та уваги. Вони нагадують, що цей день особливий для вас обох.

Вибираючи подарунок для дівчини на День святого Валентина, пам’ятайте: головне — не ціна, а щирість і увага. Романтика, турбота і маленькі знаки уваги роблять свято незабутнім. Обираючи будь-який із наших топ-10 подарунків, ви точно підкреслите свої почуття і зробите цей день особливим.

