Подарунки на Миколая дівчинці

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До Дня святого Миколая батьки починають заздалегідь шукати подарунки для дітей. Хочеться обрати щось цікаве, корисне й водночас не витратити надто багато грошей. Проте подарунок, який потішить трирічну дівчинку, навряд чи зацікавить школярку 10–11 років. Під час вибору важливо враховувати не лише вік, а й захоплення дитини.

Розповідаємо, що можна подарувати дівчинці на Миколая 2026 року, які презенти підійдуть для різного бюджету та на що звернути увагу, щоб подарунок справді сподобався.

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Що подарувати дівчинці на Миколая у 3 роки

У три роки діти активно пізнають світ через гру, наслідують дорослих, вигадують прості сюжети та вчаться самостійно виконувати різні дії. Тому хорошим подарунком стане іграшка, з якою можна не просто бавитися, а й щось створювати або придумувати.

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Дівчинці 3 років можна подарувати:

Ляльку з комплектом одягу, яку можна перевдягати та вкладати спати.

Іграшковий посуд або набір продуктів для гри в кухню.

Великий конструктор із деталями, призначеними для дітей цього віку.

Пазли з невеликою кількістю великих елементів.

Набір для малювання з безпечними олівцями, фарбами та альбомом.

Книжку з великими ілюстраціями, казками або інтерактивними завданнями.

М’яку іграшку у вигляді улюбленої тварини.

Якщо дитина любить рухливі ігри, можна обрати м’яч, тунель для повзання або інше нескладне ігрове обладнання відповідно до віку.

Для трирічних дітей особливо важлива безпека. Не варто купувати іграшки з дрібними деталями, які легко від’єднуються, або з батарейками-таблетками.

Що подарувати дівчинці на Миколая у 4–5 років

У цьому віці діти зазвичай люблять вигадувати історії, гратися з друзями, малювати та пробувати нові заняття. Тому подарунки можуть бути різноманітнішими.

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Вдалі ідеї подарунків для дівчинки 4–5 років:

Ляльковий будиночок або набір меблів для ляльок.

Набір для створення аплікацій.

Пластилін або масу для ліплення.

Дитячий набір лікаря, перукаря чи ветеринара.

Магнітну дошку для малювання.

Настільну гру з простими правилами.

Книжку з казками, загадками або завданнями.

Конструктор, відповідний до віку.

Якщо дівчинка любить тварин, можна подарувати набір фігурок або книжку про природу. Для творчих дітей підійдуть матеріали для малювання, ліплення та виготовлення поробок.

Що подарувати дівчинці на Миколая у 6–7 років

У 6–7 років багато дітей уже навчаються у школі або готуються до неї. Вони стають самостійнішими, починають цікавитися складнішими іграми та хочуть бачити результат власної роботи.

Дівчинці 7 років на Миколая можна подарувати:

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Набір для виготовлення браслетів або інших прикрас.

Конструктор із докладною інструкцією.

Настільну гру для всієї родини.

Книжку для самостійного читання з великим шрифтом.

Набір для малювання чи створення виробів із паперу.

Дитячий мікроскоп або збільшувальне скло для спостереження за природою.

Красивий пенал, блокнот або набір канцелярського приладдя.

Пазли з більшою кількістю деталей.

Якщо дитина захоплюється спортом, можна розглянути скакалку, м’яч або спортивне спорядження. Ролики чи ковзани краще дарувати разом із необхідним захистом і з урахуванням навичок дитини.

Хорошим варіантом стане подарунок, який можна використати одразу після вручення. Наприклад, набір для творчості, з якого дівчинка зможе самостійно виготовити прикрасу або невеликий сувенір.

Що подарувати дівчинці на Миколая у 8–9 років

У 8–9 років діти нерідко вже мають улюблені заняття. Одні захоплюються малюванням, інші люблять читати, конструювати, танцювати чи проводити час із друзями.

Тому найкраще обирати подарунок з урахуванням конкретних інтересів дівчинки.

Серед можливих варіантів:

Скетчбук і набір кольорових олівців або маркерів.

Набір для плетіння браслетів.

Книжка пригодницького чи фантастичного жанру.

Настільна гра для компанії.

Складний конструктор.

Набір для виготовлення декоративних речей.

Головоломка або 3D-пазл.

Скринька для дрібничок і прикрас.

Також можна подарувати квиток на дитячу виставу, заняття з творчості або майстер-клас. Такий презент особливо доречний, якщо дитина любить нові враження.

Що подарувати дівчинці на Миколая у 10 років

У десять років звичайні дитячі іграшки вже можуть здаватися нецікавими. Натомість дівчинка може захоплюватися певним видом творчості, музикою, книжками або колекціонуванням.

Для дівчинки 10 років підійдуть такі подарунки:

Набір для малювання, скетчингу або каліграфії.

Книжка улюбленого автора чи продовження книжкової серії.

Настільна гра для друзів або родини.

Набір для створення прикрас.

Складний 3D-конструктор або головоломка.

Щоденник із красивою обкладинкою.

Настільна лампа для читання чи творчості.

Сумка або рюкзак для гуртка чи прогулянок.

Квиток на виставу, концерт або творчий майстер-клас.

Якщо дівчинка любить фотографувати, можна подарувати фотоальбом, рамку для улюблених світлин або матеріали для оформлення власного альбому.

Водночас не варто автоматично обирати косметику чи прикраси лише тому, що дитині виповнилося десять років. Значно важливіше, чим вона насправді захоплюється.

Що подарувати дівчинці на Миколая в 11 років

В одинадцять років діти поступово входять у підлітковий вік. Для них дедалі важливішими стають власні інтереси, особистий простір і можливість самостійно обирати речі.

Тому подарунок для одинадцятирічної дівчинки краще підбирати відповідно до її смаків.

Серед цікавих ідей:

Стильний блокнот або особистий щоденник.

Набір для скетчингу чи іншого творчого хобі.

Книжка в жанрі фентезі, пригод або детективу відповідно до віку.

Настільна гра для компанії друзів.

Невелика сумка, косметичка для дрібниць або органайзер.

Навушники з можливістю безпечного регулювання гучності.

Набір для рукоділля.

Декоративна подушка або нічник для кімнати.

Сертифікат на творчий майстер-клас.

Якщо дівчинка давно мріє про конкретну річ, краще врахувати саме її бажання. Навіть недорогий подарунок, пов’язаний з улюбленим заняттям, може принести більше радості, ніж дорогий презент, обраний навмання.

Що подарувати дівчинці на Миколая у 12 років

У дванадцять років подарунки часто стають більш індивідуальними. Дівчинка може хотіти речі для облаштування кімнати, творчості, занять спортом або спілкування з друзями.

Можна розглянути такі варіанти:

Книжку відповідно до читацьких інтересів.

Набір художніх матеріалів.

Аксесуари для волосся або прикраси, якщо вони подобаються дитині.

Органайзер для письмового столу.

Настільну гру чи головоломку.

Невелику сумку.

Квитки на цікаву подію.

Сертифікат на заняття з улюбленого хобі.

Якщо складно визначитися, можна запропонувати дівчинці скласти короткий список бажань. Так вдасться зберегти святковий сюрприз і водночас не помилитися з вибором.

Недорогі подарунки дівчинці на Миколая

Щоб порадувати дитину, необов’язково купувати дорогу іграшку чи ґаджет. Невеликий подарунок теж може бути особливим, якщо відповідає її захопленням.

Серед бюджетних варіантів:

Книжка або розмальовка.

Набір наліпок.

Красивий блокнот.

Кольорові олівці чи фломастери.

Невелика м’яка іграшка.

Пазли.

Матеріали для виготовлення прикрас.

Святкова чашка.

Аксесуари для волосся.

Набір для створення новорічних прикрас.

Можна також підготувати невеликий святковий пакунок, поєднавши одну корисну річ, маленьку іграшку та улюблені ласощі дитини.

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