Що подарувати дорослим на Миколая: найкращі ідеї подарунків до 500, 1000 і 2000 грн

Що подарувати на День святого Миколая дорослим: за різним бюджетом / © pexels.com

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оригінальних подарункових наборів. Також розповідаємо, як не помилитися з вибором і що робити, якщо людина запевняє, що їй нічого не потрібно.

Недорогі подарунки на Миколая: що купити до 300 грн

Невеликий бюджет не означає, що доведеться обмежитися стандартною коробкою цукерок. У цій ціновій категорії є чимало речей, які можна підібрати відповідно до характеру та вподобань отримувача.

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Ось кілька варіантів:

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Святкові шкарпетки. Можна вибрати пару з новорічним принтом, кумедним написом або малюнком, пов’язаним із захопленнями людини. Ароматична свічка. Підійде тим, хто любить затишок і домашні вечори. Перед покупкою варто з’ясувати, чи комфортні отримувачу ароматизовані вироби. Шоколад або солодкий набір. Кілька улюблених смаколиків у красивому пакуванні можуть стати приємним сюрпризом. Оригінальна листівка. Особливо доречна, якщо доповнити її щирим побажанням або невеликим спільним жартом. Невеликий аксесуар. Брелок, закладка для книжки, підставка для чашки чи компактний органайзер — практичні дрібниці для щоденного використання.

Щоб подарунок виглядав завершеним, можна об’єднати дві-три недорогі речі в один тематичний комплект. Наприклад, придбати чай, шоколад і святкову листівку або свічку та невелике мило ручної роботи.

Що подарувати на Миколая до 500 грн: цікаві ідеї для близьких

Бюджет до 500 грн дає змогу обрати вже більш індивідуальний презент. У цій категорії можна знайти готові набори або самостійно скласти подарунок із кількох предметів.

Серед цікавих варіантів:

Кава та чашка. Хороший вибір для людини, яка не уявляє ранку без улюбленого напою. Набір косметики для догляду. Крем для рук, бальзам для губ або засіб для ванни. Варто обирати продукцію з відомим складом, враховуючи особливості шкіри отримувача. Мило ручної роботи та свічка. Такий комплект підійде для подруги, сестри або мами, яка любить атмосферні дрібниці. Книга. Можна знайти цікаве видання за жанром, який подобається людині, або вибрати красиву книгу для домашньої бібліотеки. Набір улюблених смаколиків. Горіхи, шоколад, печиво, чай чи інші продукти можна красиво оформити в невеликому подарунковому кошику.

У цій категорії особливо важливо звертати увагу на якість. Краще придбати дві-три хороші речі, ніж великий комплект із предметів, які навряд чи використовуватимуть.

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Подарунки на Миколая до 1000 грн: що вибрати для батьків, друзів і коханих

Якщо готові витратити до 1000 грн, можна розглянути подарунки, які поєднують практичність та естетичність. Такий бюджет дозволяє придбати якіснішу річ або зібрати персональний набір.

Для мами можна вибрати:

м’який плед для домашнього відпочинку;

набір засобів для догляду;

аромадифузор для оселі;

красиву фоторамку зі спільним сімейним фото;

сертифікат на косметичну процедуру.

Для тата підійдуть:

термокружка для роботи чи подорожей;

набір для приготування кави або чаю;

практичний автомобільний аксесуар;

аксесуари для його хобі;

квиток на спортивну або культурну подію.

Для друзів і подруг можна придбати:

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настільну гру для компанії;

тематичний подарунковий бокс;

набір чаю або кави;

стильний блокнот чи органайзер;

компактний гаджет для повсякденного використання.

Для коханої людини варто розглянути:

прикрасу або персоналізований аксесуар;

набір для домашнього відпочинку;

парфумерні мініатюри;

книгу, яку давно хотілося прочитати;

сертифікат на спільне дозвілля.

Перед купівлею одягу, косметики чи парфумерії варто переконатися, що ви знаєте розмір, вподобання та улюблені аромати людини.

Оригінальні подарунки на Миколая до 3000 грн

Бюджет від 1000 до 3000 грн відкриває більше можливостей для нестандартних сюрпризів. Особливо цікаві в цій категорії подарунки-враження, які дозволяють спробувати щось нове або провести час разом.

Що можна обрати:

Парфумерний майстер-клас. Людина зможе познайомитися зі світом ароматів і створити власну композицію. Сертифікат на SPA. Варіант для тих, хто хоче відпочити, змінити обстановку та присвятити час собі. Майстер-клас із творчості. Це може бути заняття з гончарства, живопису, кулінарії або створення декоративних виробів. Квитки на концерт чи виставу. Подарунок для людини, яка любить культурні події та живі емоції. Якісний гаджет. Наприклад, бездротові навушники, портативна колонка або інший корисний пристрій. Набір парфумерних мініатюр. Дає змогу познайомитися з різними ароматами та знайти улюблений.

Якщо хочеться зробити спільний подарунок для пари, варто звернути увагу на сертифікати для двох, парні майстер-класи або квитки на подію. Такий презент можна використати для невеликого побачення або спільного відпочинку.

Що подарувати на Миколая людині, у якої все є

Коли людина може самостійно придбати собі будь-яку потрібну річ, вибирати подарунок стає складніше. У такому випадку краще відмовитися від випадкових сувенірів і звернути увагу на враження, персональні речі або спільне дозвілля.

Ось кілька рішень:

сертифікат на незвичайний майстер-клас;

квитки на концерт, виставу або іншу подію;

дегустація кави, чаю чи шоколаду;

персоналізований аксесуар;

фотокнига зі спільними спогадами;

спільна вечеря в улюбленому закладі;

подарунковий сертифікат на послугу, яку людина давно хотіла спробувати.

Якщо отримувач не любить сюрпризи, можна заздалегідь уточнити його побажання. Це допоможе уникнути ситуації, коли подарунок залишається невикористаним.

FAQ

Що подарувати на Миколая дорослій людині недорого?

За бюджету до 300–500 грн можна придбати ароматичну свічку, святкові шкарпетки, книгу, чашку, набір чаю або кави, солодощі чи невеликий аксесуар. Щоб зробити презент більш особистим, доповніть його листівкою з індивідуальним побажанням або самостійно складіть тематичний набір.

Що подарувати батькам, друзям і коханим на День святого Миколая?

Батькам підійдуть практичні речі для дому, доглядові набори та подарунки для спільного дозвілля. Друзям можна подарувати настільну гру, кавовий набір або тематичний аксесуар. Для коханої людини варто вибрати персоналізовану річ, прикрасу, парфумерний набір або сертифікат на спільне враження. Оптимальний варіант залежить від інтересів отримувача та суми, яку ви плануєте витратити.

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